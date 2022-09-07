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https://sputnikarabic.ae/20220907/النمسا-تدعم-أسعار-الطاقة-بنحو-4-مليارات-دولار-للحد-من-تكلفتها-على-الأسر-1067431303.html
النمسا تدعم أسعار الطاقة بنحو 4 مليارات دولار للحد من تكلفتها على الأسر
النمسا تدعم أسعار الطاقة بنحو 4 مليارات دولار للحد من تكلفتها على الأسر
أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:07+0000
2022-09-07T13:07+0000
اقتصاد
العالم
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وقال المستشار كارل نيهامر للصحفيين، إن الحد الأقصى من شأنه أن يخفف التكاليف على الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد بنحو 500 يورو (494 دولارا) سنويا.تقدم الحكومة نحو 3-4 مليارات يورو لتمويل الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران عام 2024، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".وقال المستشارة للصحفيين في فيينا: "لا ينبغي لأحد في النمسا ألا يكون قادرا على تحمل احتياجاته الأساسية من الكهرباء. يتعلق الأمر بالمساعدة السريعة وغير البيروقراطية، ولهذا لا يحتاج أحد لتقديم طلب للحصول عليها".وتابع أنه يجري التعامل مع سقف أسعار الكهرباء تلقائيا لكل أسرة، وأنه "لبنة أخرى في إغاثة الناس في الأوقات الصعبة"، مضيفا أنه يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض التقدم للحصول على دعم مالي إضافي.تأتي خطة تخفيف التكلفة في وقت تكافح فيه النمسا ودول أوروبية أخرى لاحتواء أزمة طاقة وارتفاع الأسعار مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.أصدرت الحكومات بشكل مستقل في جميع أنحاء أوروبا إعفاءات للأسر، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة وتضخم الوقود، لكن ذلك من شأنه زيادة الأعباء المالية على الحكومات نفسها وربما يؤدي إلى مزيد من التضخم.
https://sputnikarabic.ae/20220907/وزيرة-خارجية-النمسا-السابقة-تقويض-أسعار-النفط-الروسي-يؤدي-إلى-اختلالات-اقتصادية-1067423132.html
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اقتصاد, العالم
اقتصاد, العالم

النمسا تدعم أسعار الطاقة بنحو 4 مليارات دولار للحد من تكلفتها على الأسر

13:07 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصوراحتجاجات ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في فيينا، النمسا
احتجاجات ضد التطعيم الإجباري ضد فيروس كورونا في فيينا، النمسا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.
وقال المستشار كارل نيهامر للصحفيين، إن الحد الأقصى من شأنه أن يخفف التكاليف على الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد بنحو 500 يورو (494 دولارا) سنويا.
تقدم الحكومة نحو 3-4 مليارات يورو لتمويل الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران عام 2024، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس".
وزيرة خارجية النمسا السابقة كارين كنيسل ونائب رئيس التحرير - مدير المديرية الرئيسية للمعلومات لمجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية ديمتري غورنوستاييف في جناح مجموعة روسيا سيغودنيا الإعلامية في المنتدى الاقتصادي الشرقي العالمي في فلاديفوستوك، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
وزيرة خارجية النمسا السابقة: تقويض أسعار النفط الروسي يؤدي إلى اختلالات اقتصادية
11:43 GMT
وقال المستشارة للصحفيين في فيينا: "لا ينبغي لأحد في النمسا ألا يكون قادرا على تحمل احتياجاته الأساسية من الكهرباء. يتعلق الأمر بالمساعدة السريعة وغير البيروقراطية، ولهذا لا يحتاج أحد لتقديم طلب للحصول عليها".
وتابع أنه يجري التعامل مع سقف أسعار الكهرباء تلقائيا لكل أسرة، وأنه "لبنة أخرى في إغاثة الناس في الأوقات الصعبة"، مضيفا أنه يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض التقدم للحصول على دعم مالي إضافي.
تأتي خطة تخفيف التكلفة في وقت تكافح فيه النمسا ودول أوروبية أخرى لاحتواء أزمة طاقة وارتفاع الأسعار مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.
أصدرت الحكومات بشكل مستقل في جميع أنحاء أوروبا إعفاءات للأسر، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع فواتير الخدمات العامة وتضخم الوقود، لكن ذلك من شأنه زيادة الأعباء المالية على الحكومات نفسها وربما يؤدي إلى مزيد من التضخم.
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