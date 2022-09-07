https://sputnikarabic.ae/20220907/الولايات-المتحدة-تسجل-عجزا-تجاريا-قدره-70-مليار-دولار-في-يوليو-1067445168.html
الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا قدره 70 مليار دولار في يوليو
الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا قدره 70 مليار دولار في يوليو
أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري الأمريكي تقلص بمقدار 10 مليارات دولار، أو ما يقرب من 13 في المائة ، في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق،... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:24+0000
2022-09-07T16:24+0000
2022-09-07T16:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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واشنطن- سبوتنيك. وقال المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء في بيان مشترك: "انخفض العجز من 80.9 مليار دولار في يونيو إلى 70.6 مليار دولار في يوليو، مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات".وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى مستوى قياسي بلغ 259.3 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 329.9 مليار دولار. يشكل الفرق بينهما العجز (في حال كانت الواردات أكثر).أضافت التجارة 1.42% إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي. تظهر التقديرات الأولية أن الناتج الأمريكي تقلص على الأرجح بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد تباطؤ بنسبة 1.6٪ في الربع الأول.وقال محللون إنه إذا استمرت التجارة في المساهمة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، فقد يمكن تجنب الركود في الولايات المتحدة بعد كل شيء.
https://sputnikarabic.ae/20220907/دويتشه-بنك-الألماني-الركود-أصبح-لا-مفر-منه-ويجب-تقليل-اعتمادنا-على-الصين-1067438315.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد
الولايات المتحدة تسجل عجزا تجاريا قدره 70 مليار دولار في يوليو
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أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن العجز التجاري الأمريكي تقلص بمقدار 10 مليارات دولار، أو ما يقرب من 13 في المائة ، في يوليو/ تموز مقارنة بالشهر السابق، لكنه وصل إلى ما يزيد على 70 مليار دولار.
واشنطن- سبوتنيك
. وقال المكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي ومكتب الإحصاء في بيان مشترك: "انخفض العجز من 80.9 مليار دولار في يونيو إلى 70.6 مليار دولار في يوليو، مع زيادة الصادرات وانخفاض الواردات".
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.2% إلى مستوى قياسي بلغ 259.3 مليار دولار، فيما تراجعت الواردات بنسبة 2.9% إلى 329.9 مليار دولار. يشكل الفرق بينهما العجز (في حال كانت الواردات أكثر).
أضافت التجارة 1.42% إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، على الرغم من التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي. تظهر التقديرات الأولية أن الناتج الأمريكي تقلص على الأرجح بنسبة 0.6% في الربع الثاني بعد تباطؤ بنسبة 1.6٪ في الربع الأول.
وقال محللون إنه إذا استمرت التجارة في المساهمة بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، فقد يمكن تجنب الركود
في الولايات المتحدة بعد كل شيء.