https://sputnikarabic.ae/20220907/اليابان-تحقق-في-هجمات-حجب-الخدمة-عن-4-وزارات-1067418871.html
اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة عن 4 وزارات
اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة عن 4 وزارات
قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الأربعاء، إن اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة المحتملة عن أربع وزارات حكومية أدت إلى فشل مواقعها... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:51+0000
2022-09-07T10:51+0000
2022-09-07T10:51+0000
العالم
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وقد أعلنت مجموعة القراصنة كيل نت مسؤوليتها عن الهجوم على مواقع عدة وزارات ومنظمات يابانية.وقال ماتسونو للصحفيين، إن الحكومة كانت على علم بمجموعة كيلنت وتحقق الآن في أسباب فشل الموقع: "مساء أمس، أربع جهات ووزارات حكومية: الوكالة الرقمية، ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة القصر الإمبراطوري، وإجمالا 23 موقعا كانت غير متاحة مؤقتا، ولكن بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مساء أمس، بدؤوا العمل. وحتى الآن، لم يتم تحديد أي تسرب".كما ذكر الوزير أن هجمات حجب الخدمة عادة ما يكون من الصعب منعها، مع التركيز على الاستعادة السريعة لعمليات المواقع الحكومية على الإنترنت.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة عن 4 وزارات
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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الأربعاء، إن اليابان تحقق في هجمات حجب الخدمة المحتملة عن أربع وزارات حكومية أدت إلى فشل مواقعها الرسمية يوم الثلاثاء.
وقد أعلنت مجموعة القراصنة كيل نت مسؤوليتها عن الهجوم على مواقع عدة وزارات ومنظمات يابانية.
وقال ماتسونو للصحفيين، إن الحكومة كانت على علم بمجموعة كيلنت وتحقق الآن في أسباب فشل الموقع: "مساء أمس، أربع جهات ووزارات حكومية: الوكالة الرقمية، ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، ووزارة التربية والتعليم، ووكالة القصر الإمبراطوري، وإجمالا 23 موقعا كانت غير متاحة مؤقتا، ولكن بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها مساء أمس، بدؤوا العمل. وحتى الآن، لم يتم تحديد أي تسرب".
كما ذكر الوزير أن هجمات حجب الخدمة عادة ما يكون من الصعب منعها، مع التركيز على الاستعادة السريعة لعمليات المواقع الحكومية على الإنترنت.