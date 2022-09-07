https://sputnikarabic.ae/20220907/اليمن-صاعقة-رعدية-تودي-بحياة-أب-ونجله-في-محافظة-شبوة-1067453260.html
اليمن.. صاعقة رعدية تودي بحياة أب ونجله في محافظة شبوة
اليمن.. صاعقة رعدية تودي بحياة أب ونجله في محافظة شبوة
لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر صاعقة رعدية ضربت محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T20:53+0000
2022-09-07T20:53+0000
2022-09-07T20:53+0000
صاعقة
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن : "صاعقة ضربت سيارة مواطن يدعى علي صالح ناصر الهيج القميشي، أثناء مروره ونجله "موسى" في منطقة المجازة بمديرية الروضة شرق مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى وفاتهما".وذكر أن صاعقة أخرى أدت إلى نفوق قطيع من الماشية في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق.وأواخر أغسطس/ آب الماضي، توفي وأصيب 39 شخصاً إثر صواعق رعدية رافقت أمطاراً غزيرة في مناطق متفرقة من اليمن، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".وفي 17 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، إثر أمطار غزيرة رعدية وسيول جارفة في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.في حين أعلنت حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلاً، منها 165 تهدمت بشكل كلي، غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20220821/اليمن-وفاة-5-سيدات-وإصابة-13-آخريات-إثر-صاعقة-رعدية-ضربت-مجلس-عزاء-للنساء-1066685857.html
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صاعقة, أخبار اليمن الأن
اليمن.. صاعقة رعدية تودي بحياة أب ونجله في محافظة شبوة
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لقي شخصان مصرعهما، اليوم الأربعاء، إثر صاعقة رعدية ضربت محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، بأن : "صاعقة ضربت سيارة مواطن يدعى علي صالح ناصر الهيج القميشي، أثناء مروره ونجله "موسى" في منطقة المجازة بمديرية الروضة شرق مدينة عتق مركز المحافظة، ما أدى إلى وفاتهما".
وذكر أن صاعقة أخرى أدت إلى نفوق قطيع من الماشية في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد جنوب مدينة عتق.
وأواخر أغسطس/ آب الماضي، توفي وأصيب 39 شخصاً إثر صواعق رعدية
رافقت أمطاراً غزيرة في مناطق متفرقة من اليمن، حسب ما أفاد مصدر لـ "سبوتنيك".
وفي 17 أغسطس الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، وفاة 77 شخصاً على الأقل، بينهم أطفال، إثر أمطار غزيرة رعدية وسيول جارفة في محافظات البيضاء وعمران وذمار وحجة ومأرب وصنعاء، منذ منتصف يوليو/ تموز الماضي.
في حين أعلنت حكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، وفاة 106 أشخاص غرقاً، وتضرر 2842 منزلاً، منها 165 تهدمت بشكل كلي، غالبيتها في صنعاء القديمة، جراء الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق سيطرة الجماعة.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.