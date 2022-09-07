https://sputnikarabic.ae/20220907/انخفاض-أسعار-النفط-إلى-دون-90-دولارا-للبرميل-للمرة-الأولى-منذ-8-فبراير-1067435321.html
انخفاض أسعار النفط إلى دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير
انخفاض أسعار النفط إلى دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير
انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير/شباط الماضي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:52+0000
2022-09-07T13:52+0000
2022-09-07T13:52+0000
اقتصاد
انخفاض
أسعار النفط اليوم
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ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير/كانون الأول الماضي.وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16.19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب.وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2،215.9 (-12.8%)، ابتداءً من 10.48 بتوقيت موسكو.ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.يعمل خط "نورد ستريم 1" مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".
https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html
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اقتصاد, انخفاض, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, انخفاض, أسعار النفط اليوم
انخفاض أسعار النفط إلى دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير
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انخفضت أسعار النفط العالمية بنسبة 3% لتصل إلى ما دون 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 8 فبراير/شباط الماضي.
ووفقا لبيانات التداول فقد انخفضت العلامة التجارية الأمريكية WTI إلى أقل من 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 25 يناير/كانون الأول الماضي.
وأشارت البيانات إلى أنه اعتبارا من 16.19 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر نوفمبر لخام برنت بنسبة 3.18% إلى 89.89 دولارا للبرميل، وعقود أكتوبر الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - بنسبة 3.43% إلى 83.88 دولارا.
خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 12.8 %، مسجلة 2220 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وبحسب بيانات بورصة لندن "ICE"، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، اقتتح التداول في الساعات الأولى من صباح اليوم عند 2423.5 دولار، لتسارع في الانخفاض عند 2،215.9 (-12.8%)، ابتداءً من 10.48 بتوقيت موسكو.
ويوم الجمعة الماضي، قالت شركة "غازبروم" إن "التيار الشمالي1"
، الذي تم وقف الضخ به سابقاً لمدة ثلاثة أيام للصيانة المجدولة، لا يمكنه استئناف التشغيل بسبب تسرب النفط في وحدة "ترينت 60" العاملة الوحيدة. وقال ممثل عن شركة "سيمينز" للطاقة الألمانية إن الشركة لا تعتبر استنتاج "غازبروم" سبباً فنياً لإيقاف خط أنابيب الغاز.
يعمل خط "نورد ستريم 1"
مع قيود منذ منتصف يونيو/حزيران، ومنذ نهاية يوليو/تموز، كان يعمل بنسبة 20 % فقط من طاقته البالغة نحو 170 مليون متر مكعب يوميا. وأكد الجانب الروسي أن انخفاض الإمدادات يرجع فقط إلى العقوبات التي تسببت في مشاكل في صيانة وإصلاح وحدات ضخ الغاز من شركة "سيمنز".