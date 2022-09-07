https://sputnikarabic.ae/20220907/بعد-مهمتها-مع-بي---52-الأمريكية-معلومات-عن-القوات-الجوية-السعودية-1067409633.html
بعد مهمتها مع "بي - 52" الأمريكية... معلومات عن القوات الجوية السعودية
بعد مهمتها مع "بي - 52" الأمريكية... معلومات عن القوات الجوية السعودية
نفذت مقاتلات سعودية مهمة مشتركة مع قاذفات أمريكية في سماء المملكة، ويصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 عالميا ويمتلك واحدة من أضخم 12 قوة جوية في العالم. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:45+0000
2022-09-07T09:45+0000
2022-09-07T09:45+0000
رصد عسكري
السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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ويصل عدد الطائرات الحربية في القوات الجوية السعودية إلى 897 طائرة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وتضم تلك القوة 283 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و190 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و22 طائرة تزود بالوقود.وتمثل نسبة المقاتلات أكثر من 30 في المئة من حجم القوة الجوية السعودية، بينما تصل نسبة المروحيات إلى نحو 27 في المئة.ولفت الموقع إلى أن السعودية التي تمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يصنف في المرتبة رقم 14 عالميا، لديها 214 مطار، وهو ما يجعلها محطة عالمية مهمة بالنسبة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية خلال الدوريات الجوية التي تقوم بها في سماء المنطقة من حين إلى آخر.وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أمس الثلاثاء، أن عددا من مقاتلاتها الحربية قامت بمهام مرافقة القاذفة الاستراتيجية الأمريكية "بي - 52" خلال عبورها الأجواء السعودية ضمن دورية جوية تشمل العديد من مناطق الشرق الأوسط.يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن قبل أيام، إرسال قاذفتين استراتيجيتين طراز "بي - 52" بقدرات نووية لتنفيذ دورية جوية في سماء الشرق الأوسط.
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https://sputnikarabic.ae/20220906/أمريكا-تحذر-خصومها-بعد-استعراض-جوي-بقاذفات-نووية-ومقاتلات-إسرائيلية-1067368888.html
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رصد عسكري, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
بعد مهمتها مع "بي - 52" الأمريكية... معلومات عن القوات الجوية السعودية
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نفذت مقاتلات سعودية مهمة مشتركة مع قاذفات أمريكية في سماء المملكة، ويصنف الجيش السعودي في المرتبة رقم 20 عالميا ويمتلك واحدة من أضخم 12 قوة جوية في العالم.
ويصل عدد الطائرات الحربية في القوات الجوية السعودية إلى 897 طائرة، حسبما تشير
إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
وتضم تلك القوة 283 مقاتلة وطائرة اعتراضية و81 طائرة هجومية و190 طائرة تدريب و14 طائرة مهام خاصة و22 طائرة تزود بالوقود.
كما تضم القوات الجوية السعودية 258 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.
وتمثل نسبة المقاتلات أكثر من 30 في المئة من حجم القوة الجوية السعودية
، بينما تصل نسبة المروحيات إلى نحو 27 في المئة.
ولفت الموقع إلى أن السعودية التي تمتلك أسطول طائرات نقل عسكري يصنف في المرتبة رقم 14 عالميا، لديها 214 مطار، وهو ما يجعلها محطة عالمية مهمة بالنسبة للقاذفات الاستراتيجية الأمريكية خلال الدوريات الجوية
التي تقوم بها في سماء المنطقة من حين إلى آخر.
وذكرت وزارة الدفاع السعودية، أمس الثلاثاء، أن عددا من مقاتلاتها الحربية قامت بمهام مرافقة القاذفة الاستراتيجية
الأمريكية "بي - 52" خلال عبورها الأجواء السعودية ضمن دورية جوية تشمل العديد من مناطق الشرق الأوسط.
يذكر أن الجيش الأمريكي أعلن قبل أيام، إرسال قاذفتين استراتيجيتين طراز "بي - 52" بقدرات نووية لتنفيذ دورية جوية في سماء الشرق الأوسط.