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https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html
بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية
بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية
بدأت القوات البرية بالجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T19:48+0000
2022-09-07T19:48+0000
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وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.وفي السياق نفسه، قال قائد القوات الجو - فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن "بلاده ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة التي تمكّنت من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال تفقده واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة لقوات الجو- فضائية بالحرس الثوري، في جامعة "خواجة نصير الدين الطوسي" الصناعية في طهران.وشدد العميد حاجي زادة على أن "قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم، أرغمت بعض الأنظمة الإقليمية العميلة لأمريكا ومؤخرا للكيان الصهيوني، تغيّير مواقفها حيال البلاد، من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب".وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن أحد جوانب الإنجازات الإيرانية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، رغم التحديات الكثيرة والناجمة عن الحظر الأمريكي، هي "إقرار العدو اليوم بهزيمة سياسة الضغوط القصوى"، وبأن إيران آخذة بزمام الصناعات الجوية المتطورة والتي تحولت إلى قوة مطلقة.وأشار العميد حاجي زادة إلى أن بلاده تمكنت في غضون 3 أعوام فقط من إرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض، حيث أضحت واحدة من 20 دولة متفوقة في مجال إنتاج أجهزة الرادارات، بل واحدة من القوى العالمية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ النقطوية.
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إيران, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار العالم الآن

بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية

19:48 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / HO / Iranian Army office
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بدأت القوات البرية بالجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة.
وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".
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ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:
تجرى هذه المناورات بمشاركة قوات المشاة والمدرعات والمدفعية والقوات الجوية والطائرات دون طيار، والهندسة والمحمولة جواً ووحدات الحرب الإلكترونية، وبدعم من الوحدات العسكرية.
وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.
ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:
في هذا التمرين، سيكون النقل السريع للقوات من بعض المناطق الإقليمية إلى منطقة المواجهة، وتعزيز التنقل ونقل ألوية القوات الخاصة والاستجابة السريعة، وتنفيذ مختلف التكتيكات الإبداعية المحلية وتعدد مهارات الوحدات المتخصصة، ودرجة التنسيق في التنفيذ، من الأمور المهمة للمناورات.
ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.
وفي السياق نفسه، قال قائد القوات الجو - فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن "بلاده ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة التي تمكّنت من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال تفقده واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة لقوات الجو- فضائية بالحرس الثوري، في جامعة "خواجة نصير الدين الطوسي" الصناعية في طهران.
وشدد العميد حاجي زادة على أن "قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم، أرغمت بعض الأنظمة الإقليمية العميلة لأمريكا ومؤخرا للكيان الصهيوني، تغيّير مواقفها حيال البلاد، من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب".
وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن أحد جوانب الإنجازات الإيرانية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، رغم التحديات الكثيرة والناجمة عن الحظر الأمريكي، هي "إقرار العدو اليوم بهزيمة سياسة الضغوط القصوى"، وبأن إيران آخذة بزمام الصناعات الجوية المتطورة والتي تحولت إلى قوة مطلقة.
وأشار العميد حاجي زادة إلى أن بلاده تمكنت في غضون 3 أعوام فقط من إرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض، حيث أضحت واحدة من 20 دولة متفوقة في مجال إنتاج أجهزة الرادارات، بل واحدة من القوى العالمية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ النقطوية.
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