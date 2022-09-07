https://sputnikarabic.ae/20220907/بمشاركة-أسلحة-مختلفة-الجيش-الإيراني-يجري-أكبر-مناورات-برية-1067451601.html

بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية

بمشاركة أسلحة مختلفة... الجيش الإيراني يجري أكبر مناورات برية

بدأت القوات البرية بالجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، إجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخها، بمشاركة أسلحة مختلفة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T19:48+0000

2022-09-07T19:48+0000

2022-09-07T19:48+0000

إيران

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وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم الأربعاء، أن مناورة القوات البرية بالجيش الإيراني تعد الأكبر في تاريخ تلك القوات البرية، حيث تستمر لمدة يومين، في مدينة نصر آباد التابعة لمحافظة أصفهان، تحت عنوان "الاقتدار 1401".ونقلت الوكالة عن العميد كريم جشك، المتحدث باسم المناورات العسكرية للقوات البرية الإيرانية:وبدأت مناورات القوات البرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، ويفترض أن تستمر ليومين، ويعزا الهدف منها إلى تقييم ورفع مستوى الجاهزية القتالية لوحدات القوة البرية للجيش في مواجهة التهديدات الحديثة.ومن المفترض أن يجرى تقييم للعمليات المشتركة للألوية المحترفة، وإدارة ساحة المعركة، وذلك بحسب وقائع المعارك الأخيرة وبنهج تدريبي وهجومي ودفاعي، حيث أوضح القائد العسكري الإيراني، قائلا:ويشار إلى أن القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، قد أعلن الأحد الماضي، أن القوات البرية التابعة للجيش ستجري مناورات هي الأكبر من نوعها في المستقبل القريب.وفي السياق نفسه، قال قائد القوات الجو - فضائية بالحرس الثوري الإيراني، العميد علي حاجي زادة، إن "بلاده ماضية بكل اقتدار وحسم على درب المقاومة التي تمكّنت من توجيه صفعات قوية إلى الأعداء وتغيير معادلات المنطقة".وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد حاجي زادة جاءت خلال تفقده واحة العلوم والتكنولوجيا التابعة لقوات الجو- فضائية بالحرس الثوري، في جامعة "خواجة نصير الدين الطوسي" الصناعية في طهران.وشدد العميد حاجي زادة على أن "قوة الردع التي وصلت إليها إيران اليوم، أرغمت بعض الأنظمة الإقليمية العميلة لأمريكا ومؤخرا للكيان الصهيوني، تغيّير مواقفها حيال البلاد، من حالة الهجوم إلى الدفاع والترقب".وأوضح المسؤول العسكري الإيراني أن أحد جوانب الإنجازات الإيرانية التي تحققت خلال العشر سنوات الماضية، رغم التحديات الكثيرة والناجمة عن الحظر الأمريكي، هي "إقرار العدو اليوم بهزيمة سياسة الضغوط القصوى"، وبأن إيران آخذة بزمام الصناعات الجوية المتطورة والتي تحولت إلى قوة مطلقة.وأشار العميد حاجي زادة إلى أن بلاده تمكنت في غضون 3 أعوام فقط من إرسال أقمار صناعية إلى مدار الأرض، حيث أضحت واحدة من 20 دولة متفوقة في مجال إنتاج أجهزة الرادارات، بل واحدة من القوى العالمية المصنعة للطائرات المسيرة والصواريخ النقطوية.

https://sputnikarabic.ae/20220717/إيران-أجرینا-مناورات-بهدف-ضرب-العمق-الإسرائيلي-في-حال-استهداف-منشآتنا-الحساسة-1065182591.html

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