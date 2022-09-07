https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-اتهام-روسيا-باستخدام-السيل-الشمالي-سلاحا-في-مجال-الطاقة-هراء-1067406362.html
بوتين: اتهام روسيا باستخدام التيارالشمالي "سلاحا" في مجال الطاقة "هراء"
بوتين: اتهام روسيا باستخدام التيارالشمالي "سلاحا" في مجال الطاقة "هراء"
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهامات روسيا باستخدام خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" سلاحا للطاقة، بـ"الهراء". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T08:40+0000
2022-09-07T08:40+0000
2022-09-07T08:59+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
توجيه اتهام
تصدير
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وقال بوتين متحدثًا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة فلاديفوستوك، "نورد ستريم 1 مغلق عمليا الآن. الجميع يقول: "هنا، روسيا تستخدم أسلحة الطاقة." هراء آخر وهراء. ما السلاح الذي نستخدمه ؟! نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا: بقدر ما يقدمون طلبا، فإننا نفي بالقدر نفسه. نحن لا نقوم بالتوصيل في مكان ما في الهواء، ولكن عند الطلب. تم تقديم الطلب- نحن ننفذ".وعلق بوتين على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وضع حد لأسعار النفط والغاز الروسيين: "في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية. هراء آخر، هراء سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا. التجارة لا يمكن تجزئتها".وبحسبه، فإن سعر النفط هو الذي يشكله السوق، وسعر الغاز في العقود طويلة الأجل مرتبط بهذا السعر، لأن الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة.على وجه الخصوص، أشار إلى أن الطلب على موارد الطاقة ينمو في اقتصاد كبير مثل الصين، "اتفاقياتنا مستقرة والعلاقات على مستوى عال غير مسبوق".
https://sputnikarabic.ae/20220905/مصدر-بالاتحاد-الأوروبي-لـ-سبوتنيك-المفوضية-الأوروبية-تناقش-سقف-سعر-الغاز-الروسي-غدا-الثلاثاء-1067340351.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, توجيه اتهام, تصدير
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, توجيه اتهام, تصدير
بوتين: اتهام روسيا باستخدام التيارالشمالي "سلاحا" في مجال الطاقة "هراء"
08:40 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 08:59 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهامات روسيا باستخدام خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" سلاحا للطاقة، بـ"الهراء".
وقال بوتين متحدثًا في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة فلاديفوستوك، "نورد ستريم 1 مغلق عمليا الآن. الجميع يقول: "هنا، روسيا تستخدم أسلحة الطاقة." هراء آخر وهراء. ما السلاح الذي نستخدمه ؟! نحن نوفر كل ما يحتاجه شركاؤنا: بقدر ما يقدمون طلبا، فإننا نفي بالقدر نفسه. نحن لا نقوم بالتوصيل في مكان ما في الهواء، ولكن عند الطلب. تم تقديم الطلب- نحن ننفذ".
وعلق بوتين على اقتراح الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وضع حد لأسعار النفط
والغاز الروسيين: "في مواجهة ما يحدث الآن، يفكرون في كيفية الابتعاد عنه، للحد من السعر بقرارات إدارية. هراء آخر، هراء سيؤدي إلى مزيد من النمو في الأسواق العالمية، بما في ذلك في أوروبا. التجارة لا يمكن تجزئتها".
وأضاف بوتين أن وضع الغاز في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل المتخصصين فيها والمفوضية الأوروبية، مؤكدا أن روسيا من جهتها عرضت عقود طويلة الأجل، قائلا: " كل القيود الإدارية في مجال التجارة العالمية لا تؤدي إلا إلى التفاوتات وزيادة الأسعار. ما يحدث الآن في الأسواق الأوروبية هو نتيجة عمل المتخصصين الأوروبيين والمفوضية الأوروبية. لقد أصررنا دائمًا على تشكيل الأسعار على أساس من العقود طويلة الأجل وأن يتم ربطها بفئة سوق مثل أسعار النفط والمنتجات البترولية".
وبحسبه، فإن سعر النفط هو الذي يشكله السوق، وسعر الغاز في العقود طويلة الأجل مرتبط بهذا السعر، لأن الإنتاج يتطلب استثمارات كبيرة.
وأوضح الرئيس الروسي أن "أولئك الذين يستثمرون في الإنتاج يجب أن يكونوا على يقين من أنه سيتم بيع المنتج، وبالتالي، بشكل عام، فإن شركة غازبروم مهتمة بإبرام عقود طويلة الأجل"، مضيفا: "كما تعلمون، الحاجة كبيرة جدًا في الأسواق العالمية بحيث لا توجد لدينا مشاكل في التنفيذ".
على وجه الخصوص، أشار إلى أن الطلب على موارد الطاقة ينمو في اقتصاد كبير مثل الصين، "اتفاقياتنا مستقرة والعلاقات على مستوى عال غير مسبوق".