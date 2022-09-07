https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-الاتجاه-نحو-نمو-التجارة-بين-روسيا-وميانمار-جيد-1067392258.html
بوتين: الاتجاه نحو نمو التجارة بين روسيا وميانمار جيد
بوتين: الاتجاه نحو نمو التجارة بين روسيا وميانمار جيد
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونغ هلاينغ، إن العلاقات بين روسيا وميانمار تتطور بشكل إيجابي، وحجم التجارة بالقيمة المطلقة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T04:32+0000
2022-09-07T04:32+0000
2022-09-07T04:32+0000
روسيا
أخبار ميانمار
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فلاديفوستوك - سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماعه مع هلاينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي "علاقاتنا تتطور بشكل إيجابي".وأضاف إن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن الاتجاه جيد جدا: زيادة بنسبة 140 في المائة في النصف الأول من هذا العام".يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار ميانمار
بوتين: الاتجاه نحو نمو التجارة بين روسيا وميانمار جيد
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع زعيم ميانمار مين أونغ هلاينغ، إن العلاقات بين روسيا وميانمار تتطور بشكل إيجابي، وحجم التجارة بالقيمة المطلقة متواضع، ولكن الاتجاهات جيدة.
فلاديفوستوك - سبوتنيك
. وقال بوتين خلال اجتماعه مع هلاينغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي "علاقاتنا تتطور بشكل إيجابي".
وأضاف إن حجم العلاقات التجارية والاقتصادية لا يزال متواضعا من حيث القيمة المطلقة، ولكن الاتجاه جيد جدا: زيادة بنسبة 140 في المائة في النصف الأول من هذا العام".
يقام المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.