https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والصين-يبلغ-قريبا-200-مليار-دولار-1067430440.html

بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يبلغ قريبا 200 مليار دولار

بوتين: حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين يبلغ قريبا 200 مليار دولار

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حجم التبادل التجاري بين موسكو وبكين يجب أن يصل إلى 200مليار دولار. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T12:55+0000

2022-09-07T12:55+0000

2022-09-07T12:55+0000

روسيا

الصين

التبادل التجاري

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وقال بوتين خلال اجتماعه مع لي تشانشو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، اليوم الأربعاء "شراكتنا الاستراتيجية تتطور وتتطور بنجاح كبير، كما أن حجم التجارة ينمو، لقد وصل بالفعل إلى 140 مليار دولار ويستمر في النمو. في النصف الأول من العام نمت بنسبة 30% أخرى، ويبدو أننا سنصل قريبا، كما أردنا، إلى 200 مليار دولار".أعلنت مصلحة الجمارك العامة في الصين، اليوم الأربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في 2022، مقارنة بالعام الماضي.ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، أدخلت الصين إلى روسيا سلعا بقيمة 44.256 مليار دولار، بزيادة 8.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.فيما ارتفعت الواردات من روسيا إلى الصين بنسبة 50.7%، لتصل إلى 72.949 مليار دولار.وبلغ حجم التجارة بين روسيا والصين، في شهر أغسطس/آب من العام الجاري 19.21 مليار دولار؛ حيث استوردت روسيا من الصين بضائع بما قيمته 11.21 مليار دولار، والصين من روسيا، بما قيمته2 7.99 مليار دولار.وتشير هذه البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، ازداد خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2022 بنسبة 31.4%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ 117.205 مليار دولار.

https://sputnikarabic.ae/20220907/الصين-التبادل-التجاري-مع-روسيا-وصل-إلى-أكثر-من-117-مليار-دولار-1067398405.html

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