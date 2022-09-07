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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-لا-بد-أن-تؤدي-روسيا-واجبها-تجاه-سكان-دونباس-1067401704.html
بوتين: لا بد أن تؤدي روسيا واجبها تجاه سكان دونباس
بوتين: لا بد أن تؤدي روسيا واجبها تجاه سكان دونباس
جدد الرئيس فلاديمير بوتين تصميم روسيا على مساعدة الناس في منطقة دونباس. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T08:02+0000
2022-09-07T08:04+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال بوتين في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يعقد اجتماعه السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان دونباس:ونوه إلى أن كل ما تفعله روسيا يهدف إلى مساعدة الناس في دونباس. وأكد أن توفير الحماية لسكان دونباس الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا هو "واجبنا ولا بد أن نؤديه".وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأها روسيا، بل بدأها في عام 2014 مَن سعوا إلى إبادة شعبهم في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20220907/انطلاق-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-بمشاركة-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1067393022.html
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روسيا

بوتين: لا بد أن تؤدي روسيا واجبها تجاه سكان دونباس

08:02 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 08:04 GMT 07.09.2022)
© Sputnik . Sergei Averin / الانتقال إلى بنك الصوراطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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جدد الرئيس فلاديمير بوتين تصميم روسيا على مساعدة الناس في منطقة دونباس.
وقال بوتين في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يعقد اجتماعه السابع في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الإشارة إلى العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان دونباس:
بعدما فشلت محاولات متكررة لحل هذه المسألة سلميًا، قررت روسيا أن ترد بنفس الطريقة التي اتبعها عدونا المحتمل باستخدام السلاح.
ونوه إلى أن كل ما تفعله روسيا يهدف إلى مساعدة الناس في دونباس. وأكد أن توفير الحماية لسكان دونباس الذين يتعرضون لجريمة الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في أوكرانيا هو "واجبنا ولا بد أن نؤديه".
وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأها روسيا، بل بدأها في عام 2014 مَن سعوا إلى إبادة شعبهم في دونباس.
جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
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