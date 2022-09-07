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https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-لقد-تجاوزنا-ذروة-أصعب-فترة-للاقتصاد-الروسي-1067410260.html
بوتين: لقد تجاوزنا ذروة أصعب فترة للاقتصاد الروسي
بوتين: لقد تجاوزنا ذروة أصعب فترة للاقتصاد الروسي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قد تجاوزت ذروة أصعب وضع في الاقتصاد الروسي، بحسب كل من الحكومة والإدارة الرئاسية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:46+0000
2022-09-07T09:46+0000
روسيا
عقوبات أمريكية ضد روسيا
تجاوز
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وقال بوتين في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي السابع، اليوم الأربعاء "نحن نؤمن كحكومة والإدارة الرئاسية، يعتقد خبراؤنا أن ذروة الموقف الأكثر صعوبة، قد مررنا به، والوضع أصبح طبيعيا. ويتجلى هذا أيضا من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي".وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html
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روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, تجاوز
روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, تجاوز

بوتين: لقد تجاوزنا ذروة أصعب فترة للاقتصاد الروسي

09:46 GMT 07.09.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قد تجاوزت ذروة أصعب وضع في الاقتصاد الروسي، بحسب كل من الحكومة والإدارة الرئاسية.
وقال بوتين في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي السابع، اليوم الأربعاء "نحن نؤمن كحكومة والإدارة الرئاسية، يعتقد خبراؤنا أن ذروة الموقف الأكثر صعوبة، قد مررنا به، والوضع أصبح طبيعيا. ويتجلى هذا أيضا من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي".

وأكد بوتين أن لدى روسيا قدرات تمكّنها من إفشال خطط مَن يريد فرض عزلة عليها، مضيفا "مَن يريد فرض عزلة على روسيا يكفيه أن ينظر إلى الخريطة ليجد أن هذا مستحيل".

مدينة فلاديفوستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
رئيس روسيا يرد على من يريد فرض عزلة عليها
09:25 GMT
وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.
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