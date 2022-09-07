https://sputnikarabic.ae/20220907/بوتين-لقد-تجاوزنا-ذروة-أصعب-فترة-للاقتصاد-الروسي-1067410260.html

بوتين: لقد تجاوزنا ذروة أصعب فترة للاقتصاد الروسي

بوتين: لقد تجاوزنا ذروة أصعب فترة للاقتصاد الروسي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو قد تجاوزت ذروة أصعب وضع في الاقتصاد الروسي، بحسب كل من الحكومة والإدارة الرئاسية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T09:46+0000

2022-09-07T09:46+0000

2022-09-07T09:46+0000

روسيا

عقوبات أمريكية ضد روسيا

تجاوز

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067397876_0:0:3213:1808_1920x0_80_0_0_81a883dee9447acdb00649f3e10d0842.jpg

وقال بوتين في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي السابع، اليوم الأربعاء "نحن نؤمن كحكومة والإدارة الرئاسية، يعتقد خبراؤنا أن ذروة الموقف الأكثر صعوبة، قد مررنا به، والوضع أصبح طبيعيا. ويتجلى هذا أيضا من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي".وأشار إلى أن روسيا تملك قدرات تمكّنها من إحباط خطط فرض عزلة عليها، وتستمر في إنمائها من خلال إنشاء المزيد من الطرق البرية والسكك الحديدية وإنشاء المزيد من الطرق المؤدية إلى الموانئ البحرية.

https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-روسيا-يرد-على-من-يريد-فرض-عزلة-عليها-1067408763.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, عقوبات أمريكية ضد روسيا, تجاوز