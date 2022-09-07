تدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية التركية
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
© Sputnik . Atia Al atia
أجرت قوات "التحالف الدولي" بقيادة الجيش الأمريكي مناورات بالذخيرة الحية، للمرة الأولى، مع قوات "قسد" الموالية لها في إحدى القرى الواقعة على مثلث الحدود السوري- العراقي - التركي والقريبة من حقول النفط والغاز (حقول نفط الحسكة بالرميلان).
وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، نقلاً عن مصادر محلية بريف الحسكة أن التريبات جرت بالقرب من قرية الكنانة أو ما تعرف باسم (تقل بقل) الواقعة على المثلث الحدودي (السوري والعراقي والتركي)، في منطقة المالكية في أقصى الشمالي الشرقي من محافظة الحسكة السورية وتحديدا 18 كم جنوبي شرقي المالكية بالقرب من سفح جبل كراتشوك.
وتابعت المصادر أن التدريبات جرت اليوم الأربعاء 7 سبتمبر/ أيلول، حيث هزت الانفجارات القرى والبلدات نتيجة التدريبات التي استُخدمت فيها صواريخ (تاو) وقذائف الـ (آر بي جي) وأسلحة الكلاشينكوف، مع وجود مصفحات ومدرعات عسكرية أميركية وعربات استطلاع وعدد من الضباط والجنود الأميركيين للإشراف عليها.
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
© Sputnik . Atia Al atia
وكشفت مصادر مقربة من قوات "قسد" أن هذه هي المرة الأولى التي تجري فيها مناورات مشتركة داخل منطقة المالكية بين قوات "قسد" والجيش الأمريكي وعن أهداف هذه المناورات والتدريبات العسكرية قالت المصادر إنها تهدف "لتعزيز التنسيق والعمل المشترك ضد تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول كثيرة) وخلاياه النائمة".
ونقلت مواقع إعلامية كردية عن قائد فرقة المدرعات للجيش الأمريكي في شمال وشرق سوريا، النقيب دافيد (David)، أنهم يتباحثون مع "قوات سوريا الديمقراطية" حول كيفية التنسيق في عملياتهم ضد خلايا مرتزقة "داعش" في المنطقة.
وأشار إلى أن المناورات تأتي في إطار العمل المشترك بين قوات التحالف وقوات سوريا الديمقراطية، وأكد على "مواصلتهم التعاون مع قوات قسد لإلحاق الهزيمة النهائية (بداعش)".
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
© Sputnik . Atia Al atia
من جانبها أكدت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن هذه التدريبات الجديدة والأولى من نوعها في محافظة الحسكة لها رسائل عديدة ومنها المحاولة الأمريكية في إفشال التقارب العسكري والأمني الكبير بين الجيش العربي السوري من طرف وقوات "قسد" من طرف آخر برعاية ووساطة روسية والتي أجرت تدريبات مشتركة مع "قسد" بريف حلب، في خطوة اعتبرت ذات دلالات مهمة في التصدي لأي عدوان تركي محتمل.
وفي نفس السياق، قالت مصادر محلية بريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك": إن قوات الاحتلال الأمريكي قامت بتثبيت منطاد كبير للتجسس والحماية فوق قاعدة تل بيدر والقصرك غير الشرعيتين شمالي الحسكة، حيث تشهد القواعد الأمريكية في الفترة الماضية تحليق مستمر وشبه يومي لطائرات الاستطلاع والمروحي والحربي.
وكانت القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز شرقي دير الزور شهدت في الفترة الماضية تدريبات بالأسلحة الحية والمدفعية خصوصا بعد تعرضها لهجمات صاروخية.