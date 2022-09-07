https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تقبض-على-5-قياديين-من-داعش-خططوا-لشن-هجوم-داخل-أراضيها-1067422222.html
تركيا تقبض على 5 قياديين من "داعش" خططوا لشن هجوم داخل أراضيها
تركيا تقبض على 5 قياديين من "داعش" خططوا لشن هجوم داخل أراضيها
أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجوم داخل أراضيها. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:41+0000
2022-09-07T11:41+0000
2022-09-07T11:41+0000
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وحسب "الأناضول"، قالت وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ألقت القبض على رامو محمد الحمد، الملقب المعروف بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/آب الماضي عندما كان يخطط لشن هجوم.وأضافت أن ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا في وقت سابق، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد.وأوضحت الوزارة أن اعترافات ريمو، ساعدت قوات الأمن على القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش" (المحظور دوليا) بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم، مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داوود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من اعتقال 6 أفراد تعاونوا مع أفراد التنظيم وقدموا لهم مساعدات، مع ضبط بندقية كلاشينكوف، ومخزن رصاص، و27 رصاصة بندقية.
https://sputnikarabic.ae/20220703/تركيا-تعلن-اعتقال-أحد-عناصر-داعش-حاول-التسلل-عبر-الحدود-السورية-1064565773.html
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أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, تنظيم داعش الإرهابي, العالم, أخبار العالم الآن
تركيا تقبض على 5 قياديين من "داعش" خططوا لشن هجوم داخل أراضيها
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أعلنت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، القبض على 5 قياديين في تنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لشن هجوم داخل أراضيها.
وحسب "الأناضول"، قالت
وزارة الداخلية في بيان، إن قوات الدرك بولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، ألقت القبض على رامو محمد الحمد، الملقب المعروف بـ"رامي ريمو" في 31 أغسطس/آب الماضي عندما كان يخطط لشن هجوم.
وأضافت أن ريمو يعتبر المسؤول عن القضاء في "داعش"، وقد أفرج عنه من سجن الكف بمحافظة الحسكة شرقي سوريا في وقت سابق، شرط مغادرته إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات" شمالي البلاد.
وأوضحت الوزارة أن اعترافات ريمو، ساعدت قوات الأمن على القبض على 4 قياديين آخرين في "داعش
" (المحظور دوليا) بمنطقة جرابلس أثناء محاولتهم التسلل إلى تركيا للقيام بهجوم على أراضيها.
وأشارت إلى أن القياديين الأربعة هم، مسؤول جهاز الاستخبارات إبراهيم الصالح الملقب بـ "أبو رسول"، ومسؤول شبكات التواصل الاجتماعي حسام داوود الملقب بـ "أبو أيوب"، ومسؤول التدريب أحمد الحلو بالملقب بـ"أبو عبد الرحمن الشامي"، والمدعو كمي آيدان الملقب بـ"أبو رشيد" الإمام.
وأكدت الوزارة أن قوات الأمن تمكنت أيضا من اعتقال 6 أفراد تعاونوا مع أفراد التنظيم وقدموا لهم مساعدات، مع ضبط بندقية كلاشينكوف، ومخزن رصاص، و27 رصاصة بندقية.