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تركيا: نرفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية
تركيا: نرفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية
عبرت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، يوم أمس، بشأن أنقرة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T19:26+0000
2022-09-07T19:26+0000
أخبار تركيا اليوم
جامعة الدول العربية
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أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية التركية.وقال إن: "القرارات المتخذة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية تحت تأثير المصالح المنفردة وضيق الأفق، تمنع جامعة الدول العربية من المساهمة في حل مشاكل المنطقة بشكل ملموس وبناء ومستدام".وأكد البيان أن تركيا ستواصل حربها ضد التهديدات الإرهابية التي تشكل خطراً على مصالحها وأمنها القومي، في إطار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بغض النظر عن المواقف المتحيزة لبعض الأطراف.وجددت تركيا استعدادها للعمل مع أعضاء جامعة الدول العربية بحسب البيان.ولم توضح وزارة الخارجية التركية تحديدا ما جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أنقرة لكنها سبق وانتقدت اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب ندد بما اعتبره تدخلات أنقرة في المنطقة.
https://sputnikarabic.ae/20220907/تركيا-تعلن-تحييد-عنصرين-من-حزب-العمال-الكردستاني-1067449046.html
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أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية
أخبار تركيا اليوم, جامعة الدول العربية

تركيا: نرفض قرارات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

19:26 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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عبرت الحكومة التركية، اليوم الأربعاء، عن رفضها التام للقرارات والتصريحات الصادرة عن اجتماع وزراء خارجية دول جامعة الدول العربية، يوم أمس، بشأن أنقرة.
أنطاكيا – سبوتنيك. جاء ذلك في بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن وزارة الخارجية التركية.
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18:06 GMT
وقال إن: "القرارات المتخذة في اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية تحت تأثير المصالح المنفردة وضيق الأفق، تمنع جامعة الدول العربية من المساهمة في حل مشاكل المنطقة بشكل ملموس وبناء ومستدام".
وأكد البيان أن تركيا ستواصل حربها ضد التهديدات الإرهابية التي تشكل خطراً على مصالحها وأمنها القومي، في إطار قواعد ومبادئ القانون الدولي، بغض النظر عن المواقف المتحيزة لبعض الأطراف.
وجددت تركيا استعدادها للعمل مع أعضاء جامعة الدول العربية بحسب البيان.
ولم توضح وزارة الخارجية التركية تحديدا ما جاء خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن أنقرة لكنها سبق وانتقدت اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب ندد بما اعتبره تدخلات أنقرة في المنطقة.
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