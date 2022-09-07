تعليقا على المطالب الأمريكية... لابيد: لا أحد يملي علينا قواعد الاشتباك وتعليمات إطلاق النار
© AFP 2022 / DEBBIE HILLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد
© AFP 2022 / DEBBIE HILL
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأربعاء، إنه لا أحد يملي على بلاده تعليمات إطلاق النار وقواعد الاشتباك.
ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، تعليقا على المطالب الأمريكية بتغيير إجراءات إطلاق النار الخاصة بالجيش الإسرائيلي، على خلفية التحقيق العسكري في مقتل الإعلامية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.
ووجه لابيد رسالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لن يملي على إسرائيل أحد تعليمات بقواعد الاشتباك، بزعم أن بلاده تقاتل من أجل حياتها، مشددا على أن الجنود الإسرائيليين يحظون بالدعم الكامل من الحكومة الإسرائيلية وشعب إسرائيل.
ישראל הביעה צער על מותה של העתונאית. זוהי טרגדיה שקרתה באמצע תקרית שבה נורתה אש כבדה בידי טרוריסטים. צה"ל לעולם אינו יורה במכוון על חפים מפשעאנחנו מחוייבים לחופש העתונות ולכללי פתיחה באש מהמחמירים בעולם.— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 7, 2022
وقبل قليل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن رئيس أركان الجيش هو فقط من يقرر التعليمات الخاصة بإطلاق النار، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل وضع التعليمات الخاصة بإطلاق النار وفقا للحاجة العملياتية وقيم الجيش نفسه.
وتابع: "القادة والجنود يطبقون التعليمات بعناية. لم يكن هناك ولن يكون تدخل سياسي في هذه المسألة. جنود الجيش الإسرائيلي لديهم الدعم الكامل لتنفيذ مهامهم"، على ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية، قد قالت، أمس الثلاثاء، إن الإدارة الأمريكية تعتزم الضغط على تل أبيب بهدف إعادة النظر في قواعد الاشتباك وتعليمات إطلاق النار من قبل جنود الجيش الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية.
وأكدت القناة العبرية أن واشنطن ستطلب من تل أبيب اتخاذ خطوات عملية تهدف إلى تقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين الفلسطينيين وحماية الصحفيين، من أجل الحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة، مثل الواقعة التي قتلت فيها الإعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
פרשת הירי באבו-עאקלה: ארה"ב תלחץ על ישראל לשנות את נהלי הפתיחה באש ביו"ש @NatiLang32 https://t.co/LAVZu3Weh5— עכשיו 14 (@Now14Israel) September 6, 2022
وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن هذه الممارسات الأمريكية تأتي على خلفية ترحيب الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بتحقيق الجيش الإسرائيلي الذي خلص إلى أن مقتل الصحفية بقناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة برصاص أحد جنوده عن طريق الخطأ، مطالبة بالمساءلة في هذه القضية لمنع تكرارها مستقبلاً.
قُتلت الصحفية الفلسطينية البالغة من العمر 51 عاما، والتي كانت ترتدي سترة كتب عليها "صحافة" وخوذة، خلال اشتباكات بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين أثناء عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية في 11 مايو/ أيار الماضي.
ألقى جيش الدفاع الإسرائيلي في البداية باللوم على مسلحين فلسطينيين في إطلاق النار، لكنه اعترف لاحقا بأن أبو عاقلة قد تكون قتلت على يد جنود إسرائيليين. ويوم أمس الاثنين، قال مسؤول عسكري إسرائيلي للصحفيين إنه "من المرجح جدا" أن جنديا إسرائيليا هو من أطلق النار على الصحفية بالخطأ، بناء على تحقيق الجيش.
וושינגטון לוחצת על ישראל לבחון מחדש את המדיניות והוראות הפתיחה באש, זאת בעקבות פרסום הדו"ח הצבאי אודות התקרית בג'נין בה מצא את מותה עיתונאית אל ג'זירה >>>https://t.co/KDexDF4xIS— מעריב אונליין (@MaarivOnline) September 6, 2022
وقال الضابط، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته:
"لقد أخطأ في التعرف عليها"، مشيرا إلى أن "خطأ قد حدث في تحديد الهوية".
من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: "لا يمكن بصورة جازمة تحديد من كان وراء مقتل أبو عاقلة، غير أن هناك احتمالا كبيرا في أن تكون قد قتلت بنيران خاطئة لجيش الدفاع، أثناء إطلاق النار على من تم تشخيصهم كمسلحين فلسطينيين".
من جانبها، اتهمت أسرة الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة إسرائيل بمحاولة إخفاء الحقيقة والهروب من مسؤولية قتل الصحفية، وذلك بعد بيان من الجيش الإسرائيلي الذي تحدث عن صعوبة تحديد المسؤول عن عملية القتل التي جرت قبل أكثر من 4 أشهر خلال اقتحام لمخيم جنين بالضفة الغربية.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الاثنين، "بيان الجيش الإسرائيلي حول مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، محاولة جديدة للتهرب من المسؤولية عن قتلها، ولا يستند إلى تحقيقات قانونية جدية".
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، إن بيان الجيش الإسرائيلي "محاولة جديدة لطمس الجريمة تحت شعار الاحتمالات دون أن يعترف بشكل قاطع بمسؤولية الجنود الإسرائيليين عن إعدام شيرين أبو عاقلة".