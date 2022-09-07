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بوتين: الدول الأشد فقراً تعاني صعوبات بالحصول على الأغذية الأساسية لأن الدول المتقدمة تشتريها
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220907/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1067393068.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
آثار القصف الأوكراني على دونيتسك - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

06:20 GMT 07.09.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:15 GMT 07.09.2022
بوتين: الغرب يريد فرض سياساته على العالم، وذلك من خلال طرق التهريب التي تقوم بها الولايات المتحدة
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع المشاركين في المنتدى البيئي للشباب لعموم روسيا النظام البيئي. أرض المحمية الطبيعية في بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، روسيا 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
انطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
06:06 GMT
06:12 GMT 07.09.2022
سفينة رازوني المحملة بالذرة في اسطنبول، تركيا 3 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
موسكو: عدم الالتزام بالاتفاقات المتعلقة بالمنتجات الروسية قد يدفعنا لعدم تمديد صفقة الحبوب
05:35 GMT
06:12 GMT 07.09.2022
هنغاريا تطالب الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن رجال أعمال روس
طلبت هنغاريا من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن ثلاثة رجال أعمال روس، وهم أليشر عثمانوف وبيتر أفين وفيكتور راشنيكوف.
ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي فضلوا عدم الكشف عن أسماءهم، أن "بودابست طلبت إزالة ثلاثة مواطنين روس من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي".
06:11 GMT 07.09.2022
مناورات الطيران الحربي الروسي لمقاتلات «سو-25» و «ميغ- 31» التابعة للمنطقة الغربية لشرق روسيا، في مقاطعة تفير، 23-24 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
البنتاغون يعترف بمساعدة القوات الأوكرانية على "مواجهة روسيا جويا"
01:16 GMT
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- سبوتنيك عربيانطلاق الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين06:06 GMT
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