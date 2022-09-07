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https://sputnikarabic.ae/20220907/تقرير-استخباراتي-إسرائيلي-مدرج-مطار-حلب-تلقى-3-ضربات-الليلة-الماضية-1067447934.html
تقرير استخباراتي إسرائيلي: مدرج مطار حلب تلقى 3 ضربات الليلة الماضية
تقرير استخباراتي إسرائيلي: مدرج مطار حلب تلقى 3 ضربات الليلة الماضية
ضُرب مدرج مطار حلب شمال غربي سوريا في ثلاث نقاط مختلفة في الهجوم المنسوب لإسرائيل الليلة الماضية، على ما نفلت قناة عبرية رسمية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T17:57+0000
2022-09-07T17:57+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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جاء ذلك وفقا لتقرير استخباراتي نشرته شركة الأقمار الصناعية والحلول الاستخباراتية الإسرائيلية "إيميج سات إنترناشيونال" (ImageSat International - ISI)، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.وقالت القناة: "تكشف صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الشركة اليوم (الأربعاء) الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل".وأضافت: "تظهر الصور ثلاثة ضربات قوية على مدارج هبوط وإقلاع الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الأضرار الناجمة عن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل الأسبوع الماضي على المدرج. في الوقت نفسه، من الممكن ملاحظة أعمال الإصلاح على المدارج".وتابعت: "أفادت مصادر أجنبية بأن طائرات حربية إسرائيلية تعمل مؤخرا في (ضرب) المطارات السورية لمنع الطائرات الإيرانية التي تحمل أسلحة من الهبوط في سوريا. وبحسب معلومات عن الهجوم الأسبوع الماضي، فإن الطائرة الإيرانية لم تتمكن من الهبوط واضطرت للعودة إلى مسارها".وأمس الأول (الاثنين)، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا "لا أساس لها".وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.وشنت إسرائيل هجمات صاروخية مساء أمس الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، ما تسبب في تضرر المهبط الرئيسي للمطار بشدة.
https://sputnikarabic.ae/20220905/الخارجية-الإيرانية-الإدعاءات-بشأن-استهداف-مواقع-إيرانية-في-سوريا-لا-أساس-لها-1067322329.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

تقرير استخباراتي إسرائيلي: مدرج مطار حلب تلقى 3 ضربات الليلة الماضية

17:57 GMT 07.09.2022
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . nour molhem
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ضُرب مدرج مطار حلب شمال غربي سوريا في ثلاث نقاط مختلفة في الهجوم المنسوب لإسرائيل الليلة الماضية، على ما نفلت قناة عبرية رسمية.
جاء ذلك وفقا لتقرير استخباراتي نشرته شركة الأقمار الصناعية والحلول الاستخباراتية الإسرائيلية "إيميج سات إنترناشيونال" (ImageSat International - ISI)، على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية.
وقالت القناة: "تكشف صور الأقمار الصناعية التي نشرتها الشركة اليوم (الأربعاء) الأضرار التي لحقت بمطار حلب جراء الغارات الجوية المنسوبة إلى إسرائيل".
وأضافت: "تظهر الصور ثلاثة ضربات قوية على مدارج هبوط وإقلاع الطائرات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الأضرار الناجمة عن الهجوم المنسوب إلى إسرائيل الأسبوع الماضي على المدرج. في الوقت نفسه، من الممكن ملاحظة أعمال الإصلاح على المدارج".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2022
الخارجية الإيرانية: الإدعاءات بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا لا أساس لها
5 سبتمبر, 14:34 GMT
وتابعت: "أفادت مصادر أجنبية بأن طائرات حربية إسرائيلية تعمل مؤخرا في (ضرب) المطارات السورية لمنع الطائرات الإيرانية التي تحمل أسلحة من الهبوط في سوريا. وبحسب معلومات عن الهجوم الأسبوع الماضي، فإن الطائرة الإيرانية لم تتمكن من الهبوط واضطرت للعودة إلى مسارها".
وأمس الأول (الاثنين)، اعتبرت الخارجية الإيرانية أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن استهداف مواقع إيرانية في سوريا "لا أساس لها".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "مزاعم الكيان الصهيوني حول الهجوم على القوات الإيرانية في سوريا لا أساس لها من الصحة، وأن تواجد إيران في سوريا هو تواجد استشاري"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
وشنت إسرائيل هجمات صاروخية مساء أمس الثلاثاء، على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، ما تسبب في تضرر المهبط الرئيسي للمطار بشدة.
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