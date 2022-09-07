https://sputnikarabic.ae/20220907/تمتلك-500-وحدة-بحرية-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-لأقوى-3-جيوش-عربية-1067432176.html
تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية
تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية
تمتلك مصر والسعودية والجزائر أقوى 3 جيوش عربية ويتراوح تصنيفها بين 12 و31 على قائمة أقوى 142 جيشا في العالم في 2022. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T13:32+0000
2022-09-07T13:32+0000
2022-09-07T13:32+0000
رصد عسكري
مصر
السعودية
الجزائر
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ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا ويأتي في المرتبة رقم 12 عالميا، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، بينما يمثل الجيش الجزائري ثالث أقوى جيش عربي ويحتل المرتبة رقم 31 عالميا.ما هو تصنيف قوة أساطيل الدول الـ 3؟تشير إحصائيات عام 2022، إلى أن تصنيف أساطيل الدول الثلاث يختلف عن التصنيف الإجمالي لجيوشها سواء كان ذلك عربيا أو عالميا:وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الثلاث تمتلك 503 وحدات بحرية تضم:وتشير إحصائيات الموقع لعام 2022 إلى أن إجمالي حجم الإنفاق العسكري للدول الثلاث يصل إلى 60 مليار دولار، تنفق منها السعودية وحدها 46 مليار.
https://sputnikarabic.ae/20211019/معلومات-عن-أساطيل-الدول-الـ-3-المشاركة-في-التدريبات-البحرية-مع-الأسطول-المصري-1050481599.html
https://sputnikarabic.ae/20220907/بينها-3-في-الشرق-الأوسط-12-دولة-تمتلك-32-ألف-طائرة-حربية-1067422850.html
مصر
السعودية
الجزائر
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رصد عسكري, مصر, السعودية, الجزائر
رصد عسكري, مصر, السعودية, الجزائر
تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية
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تمتلك مصر والسعودية والجزائر أقوى 3 جيوش عربية ويتراوح تصنيفها بين 12 و31 على قائمة أقوى 142 جيشا في العالم في 2022.
ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا ويأتي في المرتبة رقم 12 عالميا، بحسب إحصائيات
موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
19 أكتوبر 2021, 19:59 GMT
ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، بينما يمثل الجيش الجزائري ثالث أقوى جيش عربي ويحتل المرتبة رقم 31 عالميا.
ما هو تصنيف قوة أساطيل الدول الـ 3؟
تشير إحصائيات عام 2022، إلى أن تصنيف أساطيل الدول
الثلاث يختلف عن التصنيف الإجمالي لجيوشها سواء كان ذلك عربيا أو عالميا:
مصر: تمتلك 245 وحدة بحرية ويصنف أسطولها
في المرتبة رقم 12 عالميا والأول عربيا.
الجزائر: تمتلك 201 وحدة بحرية ويصنف أسطولها في المرتبة رقم 14 عالميا والثاني عربيا.
السعودية: تمتلك 57 وحدة بحرية ويصنف أسطولها في المرتبة رقم 43 عالميا والثالث عربيا.
وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الثلاث تمتلك 503 وحدات بحرية تضم:
25 فرقاطة: (مصر 13 - السعودية 7 - الجزائر 5).
17 كورفيت: (مصر 7 - السعودية 4 - الجزائر 6).
14 غواصة: (مصر 8 - السعودية 0 - الجزائر 6).
112 سفينة دورية: (مصر 48 - السعودية 39 - الجزائر 25).
26 كاسحة ألغام بحرية: (مصر 23 - السعودية 3).
وتشير إحصائيات الموقع لعام 2022 إلى أن إجمالي حجم الإنفاق العسكري
للدول الثلاث يصل إلى 60 مليار دولار، تنفق منها السعودية وحدها 46 مليار.