https://sputnikarabic.ae/20220907/تمتلك-500-وحدة-بحرية-معلومات-عن-الأساطيل-الحربية-لأقوى-3-جيوش-عربية-1067432176.html

تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية

تمتلك 500 وحدة بحرية... معلومات عن الأساطيل الحربية لأقوى 3 جيوش عربية

تمتلك مصر والسعودية والجزائر أقوى 3 جيوش عربية ويتراوح تصنيفها بين 12 و31 على قائمة أقوى 142 جيشا في العالم في 2022. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:32+0000

2022-09-07T13:32+0000

2022-09-07T13:32+0000

رصد عسكري

مصر

السعودية

الجزائر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1048697225_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_39f3e54131527906f0d49635b1031e40.jpg

ويصنف الجيش المصري في المرتبة الأولى عربيا ويأتي في المرتبة رقم 12 عالميا، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويأتي الجيش السعودي في المرتبة الثانية عربيا ويأتي في المرتبة رقم 20 عالميا، بينما يمثل الجيش الجزائري ثالث أقوى جيش عربي ويحتل المرتبة رقم 31 عالميا.ما هو تصنيف قوة أساطيل الدول الـ 3؟تشير إحصائيات عام 2022، إلى أن تصنيف أساطيل الدول الثلاث يختلف عن التصنيف الإجمالي لجيوشها سواء كان ذلك عربيا أو عالميا:وتشير الإحصائيات إلى أن الدول الثلاث تمتلك 503 وحدات بحرية تضم:وتشير إحصائيات الموقع لعام 2022 إلى أن إجمالي حجم الإنفاق العسكري للدول الثلاث يصل إلى 60 مليار دولار، تنفق منها السعودية وحدها 46 مليار.

https://sputnikarabic.ae/20211019/معلومات-عن-أساطيل-الدول-الـ-3-المشاركة-في-التدريبات-البحرية-مع-الأسطول-المصري-1050481599.html

https://sputnikarabic.ae/20220907/بينها-3-في-الشرق-الأوسط-12-دولة-تمتلك-32-ألف-طائرة-حربية-1067422850.html

مصر

السعودية

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, مصر, السعودية, الجزائر