https://sputnikarabic.ae/20220907/خارجية-جمهورية-دونيتسك-نشكك-بدعم-المجتمع-في-دونباس-وقف-عقوبة-الإعدام-1067437334.html
خارجية جمهورية دونيتسك: نشكك بدعم المجتمع في دونباس وقف عقوبة الإعدام
خارجية جمهورية دونيتسك: نشكك بدعم المجتمع في دونباس وقف عقوبة الإعدام
شككت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكانوروفا، في دفع المجتمع فرض حظر على عقوبة الإعدام، مؤكدة أن مناقشة هذه القضية غير مناسب في الوقت... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:38+0000
2022-09-07T14:38+0000
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العالم
أخبار أوكرانيا
الإعدام
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وقالت نيكانوروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على بيان مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، بشأن دعم الوقف الاختياري لحكم الإعدام في الجمهورية، "أستطيع أن أقول إنه في مجتمع جمهورية دونيتسك الشعبية هناك طلب بشكل قاطع. علاوة على ذلك، نتلقى الكثير من الرسائل، ردا على ذلك يتعين علينا منع المجتمع من اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية، وبشأن طلب المجتمع، يسعدني أن أدعو السيدة موسكالكوفا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للتواصل مع مجتمعنا والاستماع إلى ما هو مطلوب".في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت موسكالكوفا إنها تؤيد طلب المجتمع المدني بوقف عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن العقوبات البديلة مثل السجن مدى الحياة هي "أكثر رحمة وإنسانية تجاه الشخص".في يوليو / تموز الماضي، رفع مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية وقف تنفيذ أحكام الإعدام.
https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-مستعدة-لمناقشة-قضية-إلغاء-عقوبة-الإعدام-في-دونيتسك-ولوغانسك-1067435218.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, الإعدام
العالم, أخبار أوكرانيا, الإعدام
خارجية جمهورية دونيتسك: نشكك بدعم المجتمع في دونباس وقف عقوبة الإعدام
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شككت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكانوروفا، في دفع المجتمع فرض حظر على عقوبة الإعدام، مؤكدة أن مناقشة هذه القضية غير مناسب في الوقت الحالي.
وقالت نيكانوروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على بيان مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، بشأن دعم الوقف الاختياري لحكم الإعدام في الجمهورية، "أستطيع أن أقول إنه في مجتمع جمهورية دونيتسك الشعبية هناك طلب بشكل قاطع. علاوة على ذلك، نتلقى الكثير من الرسائل، ردا على ذلك يتعين علينا منع المجتمع من اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية، وبشأن طلب المجتمع، يسعدني أن أدعو السيدة موسكالكوفا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للتواصل مع مجتمعنا والاستماع إلى ما هو مطلوب".
وأكدت نيكانوروفا أنها ترى من غير المناسب مناقشة وقف عقوبة الإعدام في ظل جرائم الحرب المستمرة ضد سكان الجمهورية، قائلة: "إن القصف [من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا] موجه حصريا ضد البنية التحتية المدنية. هذه جرائم حرب تدينها جميع الاتفاقيات الدولية. كما أن المرتزقة، إذا كنا نتحدث الآن عن المرتزقة الأجانب على وجه الخصوص، محظورة أيضا من قبل جميع الدول الدولية. الاتفاقيات. <...> في حالتنا، عندما تُرتكب مثل هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا، أعتقد أن هذا النقاش ليس مناسبا تماما (إمكانية فرض حظر على عقوبة الإعدام) ".
في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت موسكالكوفا إنها تؤيد طلب المجتمع المدني بوقف عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن العقوبات البديلة مثل السجن مدى الحياة هي "أكثر رحمة وإنسانية تجاه الشخص".
وأشارت إلى أنها مستعدة لمناقشة مسألة وقف عقوبة الإعدام مع محققي الشكاوى في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إذا كانوا مستعدين لإثارة ذلك، لكن إدخال مثل هذا الإجراء هو "مسألة تخص دولة مستقلة".
في يوليو / تموز الماضي، رفع مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية وقف تنفيذ أحكام الإعدام.