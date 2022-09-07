https://sputnikarabic.ae/20220907/خارجية-جمهورية-دونيتسك-نشكك-بدعم-المجتمع-في-دونباس-وقف-عقوبة-الإعدام-1067437334.html

خارجية جمهورية دونيتسك: نشكك بدعم المجتمع في دونباس وقف عقوبة الإعدام

خارجية جمهورية دونيتسك: نشكك بدعم المجتمع في دونباس وقف عقوبة الإعدام

شككت وزيرة الخارجية في جمهورية دونيتسك الشعبية، ناتاليا نيكانوروفا، في دفع المجتمع فرض حظر على عقوبة الإعدام، مؤكدة أن مناقشة هذه القضية غير مناسب في الوقت... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:38+0000

2022-09-07T14:38+0000

2022-09-07T14:38+0000

العالم

أخبار أوكرانيا

الإعدام

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وقالت نيكانوروفا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على بيان مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، تاتيانا موسكالكوفا، بشأن دعم الوقف الاختياري لحكم الإعدام في الجمهورية، "أستطيع أن أقول إنه في مجتمع جمهورية دونيتسك الشعبية هناك طلب بشكل قاطع. علاوة على ذلك، نتلقى الكثير من الرسائل، ردا على ذلك يتعين علينا منع المجتمع من اتخاذ إجراءات أكثر راديكالية، وبشأن طلب المجتمع، يسعدني أن أدعو السيدة موسكالكوفا إلى جمهورية دونيتسك الشعبية للتواصل مع مجتمعنا والاستماع إلى ما هو مطلوب".في وقت سابق من يوم الأربعاء، قالت موسكالكوفا إنها تؤيد طلب المجتمع المدني بوقف عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، لأن العقوبات البديلة مثل السجن مدى الحياة هي "أكثر رحمة وإنسانية تجاه الشخص".في يوليو / تموز الماضي، رفع مجلس الشعب لجمهورية دونيتسك الشعبية وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

https://sputnikarabic.ae/20220907/موسكو-مستعدة-لمناقشة-قضية-إلغاء-عقوبة-الإعدام-في-دونيتسك-ولوغانسك-1067435218.html

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