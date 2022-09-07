https://sputnikarabic.ae/20220907/خبير-روسيا-أصبحت-زعيمة-مقاومة-الهيمنة-الغربية-والعالم-يشهد-دورة-تاريخية-1067451018.html
خبير: روسيا أصبحت "زعيمة مقاومة" الهيمنة الغربية والعالم يشهد "دورة تاريخية"
خبير: روسيا أصبحت "زعيمة مقاومة" الهيمنة الغربية والعالم يشهد "دورة تاريخية"
أكد الباحث وعميد كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بالجامعة المالية الحكومية في روسيا، ألكسندر شاتيلوف، أن الوضع الجيوسياسي الحالي من وجهة نظر الدورة التاريخية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T19:25+0000
2022-09-07T19:25+0000
2022-09-07T19:25+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقال شاتيلوف في تصريحات لصحيفة "Lenta" الروسية، إن "هذه سمة قديمة العهد لـ"شركائنا الغربيين"، يجدر بنا أن نتذكر على الأقل محاولات القادة الغربيين في الماضي لإخضاع ليس فقط أوروبا، ولكن أيضًا الدول خارج أوروبا".ونوه شاتيلوف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتبعت (عصا) التوسعيين الغربيين في الماضي، والتي لا تتسامح مع أي بديل أو مع تعدد الأقطاب وتعزز أحادية القطب بمساعدة القوة الغاشمة، إما باستخدام موارد قوتها الخاصة لهذا الغرض، أو باستخدام الأقمار الصناعية".وقال: "الغرب الحديث يتميز بالرغبة ليس فقط في إخضاع الفضاء العالمي، ولكن أيضًا بالرغبة في قمع واستخدام موارد الأراضي المحتلة، ما يوفر للنخبة من سكانها مستويات معيشية عالية. في هذه الحالة، فإن روسيا، التي تجري مواجهة نشطة إلى حد ما مع الغرب ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في المجال المالي والاقتصادي، من وجهة نظر الغرب، ترتكب جريمة فادحة، تحرم الأوروبيين والأمريكيين من الفوائد والأولوية".اقرأ أيضا: "ضربة الساعة 11" من غازبروم تهز أوروبا.. حين يكون الواقع "أكثر إيلاما"بشكل عام، وفقًا للخبير، "نحن نشهد دورة تاريخية، يتم التعبير عنها في رغبة الغرب في الحفاظ على أحادية القطب الجيوسياسي، والقضاء على البدائل ومحاولة استخدام مواردها وممتلكاتها من خلال هزيمة روسيا المتمردة".اقرأ أيضا: صحيفة بريطانية تنشر صورة لوجه خائف من "عيون الغاز".. "حريق على الخطوط الأمامية" للبلاد
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العالم, روسيا
خبير: روسيا أصبحت "زعيمة مقاومة" الهيمنة الغربية والعالم يشهد "دورة تاريخية"
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أكد الباحث وعميد كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بالجامعة المالية الحكومية في روسيا، ألكسندر شاتيلوف، أن الوضع الجيوسياسي الحالي من وجهة نظر الدورة التاريخية منطقي تمامًا، لأن الغرب ينتهج سياسة تقليدية للهيمنة وقمع أي بدائل على المسرح العالمي.
وقال شاتيلوف في تصريحات لصحيفة "Lenta" الروسية، إن "هذه سمة قديمة العهد لـ"شركائنا الغربيين"، يجدر بنا أن نتذكر على الأقل محاولات القادة الغربيين في الماضي
لإخضاع ليس فقط أوروبا، ولكن أيضًا الدول خارج أوروبا".
"غالبًا ما كانت مثل هذه السياسة (الغربية) مصحوبة بإبادة جماعية للسكان غير الأوروبيين، هي سياسة بلا نهاية من وجهة نظر الغربيين. هنا يمكننا أن نتذكر غزو نابليون لروسيا وسياسة الاحتلال الخاصة به، ونرسم مقارنات مع ألمانيا بعهد هتلر، التي كانت الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت، التي لم تسيطر على الأراضي الألمانية فحسب، بل كل أوروبا تقريبًا في عام 1941 بالدم والحديد".
ألكسندر شاتيلوف
عميد كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بالجامعة المالية الحكومية في روسيا
ونوه شاتيلوف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتبعت (عصا) التوسعيين الغربيين في الماضي، والتي لا تتسامح مع أي بديل أو مع تعدد الأقطاب وتعزز أحادية القطب بمساعدة القوة الغاشمة، إما باستخدام موارد قوتها الخاصة لهذا الغرض، أو باستخدام الأقمار الصناعية".
وأشار الخبير إلى أن روسيا هي الآن الدولة الرائدة في العالم في مقاومة أحادية القطب الغربي والإمبريالية الغربية الجديدة.
وقال: "الغرب الحديث يتميز بالرغبة ليس فقط في إخضاع الفضاء العالمي، ولكن أيضًا بالرغبة في قمع واستخدام موارد الأراضي المحتلة، ما يوفر للنخبة من سكانها مستويات معيشية عالية. في هذه الحالة، فإن روسيا، التي تجري مواجهة نشطة إلى حد ما مع الغرب ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في المجال المالي والاقتصادي، من وجهة نظر الغرب، ترتكب جريمة فادحة، تحرم الأوروبيين والأمريكيين من الفوائد والأولوية".
"نحن نرى أن الدول الغربية قلقة للغاية بشأن احتمالات الشتاء القارس. وفقًا للأنجلو ساكسون، لا أحد يجرؤ على اتباع مثل هذه السياسة، لذا فهم الآن يحاولون قمعنا في اتجاهات مختلفة، لكن، في رأيي، روسيا تصد هذه الهجمات بثقة تامة، وتوطد علاقتها بالمزيد والمزيد من البلدان والشعوب الأخرى، وأصبحت في الواقع زعيمة هذه المقاومة للهيمنة الغربية".
ألكسندر شاتيلوف
عميد كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بالجامعة المالية الحكومية في روسيا
بشكل عام، وفقًا للخبير، "نحن نشهد دورة تاريخية، يتم التعبير عنها في رغبة الغرب في الحفاظ على أحادية القطب الجيوسياسي، والقضاء على البدائل ومحاولة استخدام مواردها وممتلكاتها من خلال هزيمة روسيا المتمردة".