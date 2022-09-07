https://sputnikarabic.ae/20220907/خبير-روسيا-أصبحت-زعيمة-مقاومة-الهيمنة-الغربية-والعالم-يشهد-دورة-تاريخية-1067451018.html

خبير: روسيا أصبحت "زعيمة مقاومة" الهيمنة الغربية والعالم يشهد "دورة تاريخية"

خبير: روسيا أصبحت "زعيمة مقاومة" الهيمنة الغربية والعالم يشهد "دورة تاريخية"

أكد الباحث وعميد كلية العلوم الاجتماعية والإعلام بالجامعة المالية الحكومية في روسيا، ألكسندر شاتيلوف، أن الوضع الجيوسياسي الحالي من وجهة نظر الدورة التاريخية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T19:25+0000

2022-09-07T19:25+0000

2022-09-07T19:25+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/17/1062614697_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_486d89fdb604efb7560b330dbb35cbca.jpg

وقال شاتيلوف في تصريحات لصحيفة "Lenta" الروسية، إن "هذه سمة قديمة العهد لـ"شركائنا الغربيين"، يجدر بنا أن نتذكر على الأقل محاولات القادة الغربيين في الماضي لإخضاع ليس فقط أوروبا، ولكن أيضًا الدول خارج أوروبا".ونوه شاتيلوف إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية اتبعت (عصا) التوسعيين الغربيين في الماضي، والتي لا تتسامح مع أي بديل أو مع تعدد الأقطاب وتعزز أحادية القطب بمساعدة القوة الغاشمة، إما باستخدام موارد قوتها الخاصة لهذا الغرض، أو باستخدام الأقمار الصناعية".وقال: "الغرب الحديث يتميز بالرغبة ليس فقط في إخضاع الفضاء العالمي، ولكن أيضًا بالرغبة في قمع واستخدام موارد الأراضي المحتلة، ما يوفر للنخبة من سكانها مستويات معيشية عالية. في هذه الحالة، فإن روسيا، التي تجري مواجهة نشطة إلى حد ما مع الغرب ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضًا في المجال المالي والاقتصادي، من وجهة نظر الغرب، ترتكب جريمة فادحة، تحرم الأوروبيين والأمريكيين من الفوائد والأولوية".اقرأ أيضا: "ضربة الساعة 11" من غازبروم تهز أوروبا.. حين يكون الواقع "أكثر إيلاما"بشكل عام، وفقًا للخبير، "نحن نشهد دورة تاريخية، يتم التعبير عنها في رغبة الغرب في الحفاظ على أحادية القطب الجيوسياسي، والقضاء على البدائل ومحاولة استخدام مواردها وممتلكاتها من خلال هزيمة روسيا المتمردة".اقرأ أيضا: صحيفة بريطانية تنشر صورة لوجه خائف من "عيون الغاز".. "حريق على الخطوط الأمامية" للبلاد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا