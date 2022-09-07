https://sputnikarabic.ae/20220907/دلالات-عدم-إدانة-مجلس-الأمن-هجمات-أوكرانيا-على-محطة-زابوروجيه-1067434791.html

دلالات عدم إدانة مجلس الأمن هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه

دلالات عدم إدانة مجلس الأمن هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه

رغم الواقع الذي أحدثته التهديدات الأوكرانية على محطة زابوروجيه النووية نتيجة القصف المتكرر لها، إلا أن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:58+0000

2022-09-07T13:58+0000

2022-09-07T13:58+0000

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دلالات عدم إدانة مجلس الأمن هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه دلالات عدم إدانة مجلس الأمن هجمات أوكرانيا على محطة زابوروجيه

تقرير وكالة الطاقة الذرية لم يأت بجديد، إذ دعا إلى عدم قصف المحطة ومحيطها للحفاظ على السلامة الفيزيائية لبنيتها، وتحدث عن أمور فنية خالصة ربما تتأثر نتيجة القصف، لكنه لم يذكر أي جهة تقصف الموقع.مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وصف خلال جلسة في مجلس الأمن، الهجمات التي تستهدف المحطة بأنها غير مقبولة، موضحا أنه تمكن من رؤيتها وأنها تؤدي لوضع كارثي.السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، طالب غروسي، بتوضيح حول المعدات العسكرية التي رآها في زيارته إلى محطة زابوروجيه، مشيرا إلى أن الوكالة كانت لديها فرصة للتأكد من أن القوات الأوكرانية هي وحدها من تشكل تهديدا للمحطة.وقال نيبينزيا، إن موسكو ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل المحطة ومستعدة للتعاون التام معها، معتبرا أن دعوات نزع السلاح حول محطة زابوروجيه غير مجدية، لأن الأوكرانيين سيدخلون على الفور إذا حدث ذلك، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية.وأوضح أنه كان على الوفد طرح علامات استفهام حول سبب الهدوء في المحطة خلال تواجدها، رغم أنه شاهد آثار للقصف من مخازن تابعة للمحطة، وهذه من ضمن نقاط لم يحملها غروسي في تقريره أمام مجلس الأمن، مؤكدا أن هناك مزايدات وتسييس وغض طرف مقصود عن أمور تؤثر على مسار التقرير وتوضح أسباب ما جرى.وشدد على أن روسيا تصرفت بحكمة من اللحظة الأولى حتى لا تذهب الأوضاع إلى كارثة نووية تؤثر على دول كثيرة في المنطقة، مشيرا إلى التمييز الذي تتعرض له المنظمات الدولية بمن فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة وانحياز واضح من المسؤولين فيها.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنة.

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