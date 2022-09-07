https://sputnikarabic.ae/20220907/دول-الخليج-تطالب-نتفليكس-بحذف-محتوى-يعارض-القيم-المجتمعية-1067435840.html

دول الخليج تطالب نتفليكس بحذف محتوى يعارض القيم المجتمعية

دول الخليج تطالب نتفليكس بحذف محتوى يعارض القيم المجتمعية

طالبت دول مجلس التعاون الخليجي، منصة "نتفليكس" الترفيهية بحذف محتوى وصفته بأنه يتعارض مع "القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية"، بما في ذلك محتوى موجه للأطفال. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:58+0000

2022-09-07T13:58+0000

2022-09-07T13:58+0000

مجلس التعاون الخليجي

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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بيانا صادرا عن مجلس التعاون الخليجي أوضحت فيه أن "لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني بالمجلس عقدت اجتماعا لمناقشة ما لوحظ في الفترة الأخيرة من قيام منصة نتفلكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دول المجلس والذي يتعارض مع المبادئ الإسلامية والمجتمعية".وطالب المجلس في بيانه منصة نتفلكس بإزالة هذا المحتوى بما فيه الموجه للأطفال والالتزام بالأنظمة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجهات المعنية ستتابع مدى التزام المنصة بالقرار، وفي حال استمرار بث المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.من جانبها، أكدت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية على مطالبة منصة نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف، مشيرة إلى أن بيان لجنة مسؤولي الإعلام الإلكتروني هو بيان مشترك.في السياق ذاته، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام الإماراتية بيانا مماثلا أشار إلى التواصل مع نتفليكس لإزالة المحتوى المخالف وخاصة المحتوى الموجه للأطفال.من ناحية أخرى، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر إلزام منصات المحتوى الإلكتروني مثل نتفليكس وديزني بما وصفه بـ"أعراف وقيم" المجتمع المصري، وذلك من خلال إصدار تراخيص وقواعد تنظيمية ملزمة.ونقل موقع "القاهرة 24" عن المجلس بيانا، قال فيه إن "التراخيص والقواعد التنظيمية تشمل التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع".وأضاف بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن "أعداد المشتركين في مصر شهدت زيادات كبيرة وغير مسبوقة".

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مجلس التعاون الخليجي