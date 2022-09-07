https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نسعى-للحصول-على-الغاز-من-النرويج-وأمريكا-1067419650.html

رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للحصول على الغاز من النرويج وأمريكا

رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للحصول على الغاز من النرويج وأمريكا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة، في ظل محاولته تقليص الاعتماد على... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T11:14+0000

2022-09-07T11:14+0000

2022-09-07T11:14+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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أمستردام - سبوتنيك. وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة وغيرها، كما أن النرويج قررت زيادة الغاز إلى أوروبا".وكانت نائبة مفوضة شؤون الطاقة الأوروبية، ميشثيلد وورسدورفر، أعلنت، الخميس الماضي، أن هناك 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي خاصة بعد وقف الإمدادات عبر خط التيار الشمالي 1.وقالت وورسدورفر خلال جلسة مناقشة للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي: "بعض الدول الأوروبية ومنها 13 دولة تأثرت بقطغ الغاز الروسي بشكل كامل أو جزئي خاصة مع قرار روسيا بالأمس وقف إمداد الغاز عبر خط التيار الشمالي 1 لمدة 3 أيام إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية".

https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html

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