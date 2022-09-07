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https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-نسعى-للحصول-على-الغاز-من-النرويج-وأمريكا-1067419650.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للحصول على الغاز من النرويج وأمريكا
رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للحصول على الغاز من النرويج وأمريكا
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة، في ظل محاولته تقليص الاعتماد على... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:14+0000
2022-09-07T11:14+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
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أمستردام - سبوتنيك. وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة وغيرها، كما أن النرويج قررت زيادة الغاز إلى أوروبا".وكانت نائبة مفوضة شؤون الطاقة الأوروبية، ميشثيلد وورسدورفر، أعلنت، الخميس الماضي، أن هناك 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي خاصة بعد وقف الإمدادات عبر خط التيار الشمالي 1.وقالت وورسدورفر خلال جلسة مناقشة للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي: "بعض الدول الأوروبية ومنها 13 دولة تأثرت بقطغ الغاز الروسي بشكل كامل أو جزئي خاصة مع قرار روسيا بالأمس وقف إمداد الغاز عبر خط التيار الشمالي 1 لمدة 3 أيام إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20220906/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-إلى-نحو-2215-دولارا-1067349388.html
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أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار الاتحاد الأوروبي

رئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى للحصول على الغاز من النرويج وأمريكا

11:14 GMT 07.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يسعى لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة، في ظل محاولته تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.
أمستردام - سبوتنيك. وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن "الاتحاد الأوروبي يحشد جهوده لاستيراد الغاز من النرويج والولايات المتحدة وغيرها، كما أن النرويج قررت زيادة الغاز إلى أوروبا".
محطة ضخ الغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى نحو 2215 دولارا
أمس, 08:36 GMT
وكانت نائبة مفوضة شؤون الطاقة الأوروبية، ميشثيلد وورسدورفر، أعلنت، الخميس الماضي، أن هناك 13 دولة تأثرت جزئيا أو بشكل كامل من قطع إمدادات الغاز الروسي خاصة بعد وقف الإمدادات عبر خط التيار الشمالي 1.
وقالت وورسدورفر خلال جلسة مناقشة للجنة الصناعة والطاقة في البرلمان الأوروبي: "بعض الدول الأوروبية ومنها 13 دولة تأثرت بقطغ الغاز الروسي بشكل كامل أو جزئي خاصة مع قرار روسيا بالأمس وقف إمداد الغاز عبر خط التيار الشمالي 1 لمدة 3 أيام إلى ألمانيا وباقي الدول الأوروبية".
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