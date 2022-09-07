https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيسة-وكالة-السياحة-الروسية-تطلب-من-لافروف-منح-تأشيرات-سياحية-لـ52-دوله-منها-عربية---1067437448.html

رئيسة وكالة السياحة الروسية تطلب من لافروف منح تأشيرات سياحية لـ52 دوله منها عربية

رئيسة وكالة السياحة الروسية تطلب من لافروف منح تأشيرات سياحية لـ52 دوله منها عربية

أكدت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، زارينا دوغوزوفا، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستعرض على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق تأشيرة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:15+0000

2022-09-07T14:15+0000

2022-09-07T14:15+0000

روسيا

العالم العربي

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وقالت دوغوزوفا في لقاء مع وكالة "ٍسبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الشرقي: "بالنسبة لأوروبا، يبدو لي أنه كانت هناك مبادرة ممتازة بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية. سأقترح على سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) إطلاق تأشيرة إلكترونية للقائمة الكاملة للبلدان التي تم التخطيط لمنحها في الأصل. كان هناك 52 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية"وأشارت دوغوزوفا إلى أنها ستعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي الأسبوع المقبل، حيث ستناقش هذا الأمر، قالت "أعتقد أنه سيكون لدينا اجتماع مثمر وممتع للغاية".قضاء 16 يوما في روسيا والتمتع بزيارة جميع الأماكن الساحرة بتأشيرة إلكترونيةوكشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن بعض مراحل وآليات منح التأشيرات لمواطني هذه الدول (52 دولة)، حيث يمكن للزوار التقدم بطلب للحصول على مثل هذه التأشيرة للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية والضيوف، ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن بسبب الوباء.يستطيع زوار روسيا بمثل هذه التأشيرة دخول روسيا لمرة واحدة في غضون 60 يوما من تاريخ الإصدار، وقضاء 16 يومًا في البلد والتمتع بزيارة المناطق السياحية.بعض الدول العربية ضمن القائمة وتتوقع المؤسسات الروسية أن هذه العملية ستزيد من تدفق السياح من الخارج بنسبة 20٪، كما سيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية في غضون 4 أيام، وستبلغ قيمة رسومها 40 دولارا فقط.ويتمكن الزوار من عبور الحدود الروسية من خلال نقاط تفتيش مجهزة خصيصا تحددها الحكومة، والدخول إلى روسيا والسفر إلى جميع أنحائها والتمتع برؤية مدنها الجميلة وثقافاتها المتنوعة.رحلات سياحية بدون تأشيرة بين روسيا وإيرانقالت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا وإيران قد تطلقان عملية تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بحلول نهاية العام.وأوضحت أن هذه المجموعات السياحية ستكون عبارة عن 20 شخصًا، وسيكون من الممكن بدء عمليات السفر قبل نهاية العام الجاري.

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