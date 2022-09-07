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https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيسة-وكالة-السياحة-الروسية-تطلب-من-لافروف-منح-تأشيرات-سياحية-لـ52-دوله-منها-عربية---1067437448.html
رئيسة وكالة السياحة الروسية تطلب من لافروف منح تأشيرات سياحية لـ52 دوله منها عربية
رئيسة وكالة السياحة الروسية تطلب من لافروف منح تأشيرات سياحية لـ52 دوله منها عربية
أكدت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، زارينا دوغوزوفا، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستعرض على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق تأشيرة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:15+0000
2022-09-07T14:15+0000
روسيا
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وقالت دوغوزوفا في لقاء مع وكالة "ٍسبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الشرقي: "بالنسبة لأوروبا، يبدو لي أنه كانت هناك مبادرة ممتازة بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية. سأقترح على سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) إطلاق تأشيرة إلكترونية للقائمة الكاملة للبلدان التي تم التخطيط لمنحها في الأصل. كان هناك 52 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية"وأشارت دوغوزوفا إلى أنها ستعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي الأسبوع المقبل، حيث ستناقش هذا الأمر، قالت "أعتقد أنه سيكون لدينا اجتماع مثمر وممتع للغاية".قضاء 16 يوما في روسيا والتمتع بزيارة جميع الأماكن الساحرة بتأشيرة إلكترونيةوكشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن بعض مراحل وآليات منح التأشيرات لمواطني هذه الدول (52 دولة)، حيث يمكن للزوار التقدم بطلب للحصول على مثل هذه التأشيرة للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية والضيوف، ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن بسبب الوباء.يستطيع زوار روسيا بمثل هذه التأشيرة دخول روسيا لمرة واحدة في غضون 60 يوما من تاريخ الإصدار، وقضاء 16 يومًا في البلد والتمتع بزيارة المناطق السياحية.بعض الدول العربية ضمن القائمة وتتوقع المؤسسات الروسية أن هذه العملية ستزيد من تدفق السياح من الخارج بنسبة 20٪، كما سيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية في غضون 4 أيام، وستبلغ قيمة رسومها 40 دولارا فقط.ويتمكن الزوار من عبور الحدود الروسية من خلال نقاط تفتيش مجهزة خصيصا تحددها الحكومة، والدخول إلى روسيا والسفر إلى جميع أنحائها والتمتع برؤية مدنها الجميلة وثقافاتها المتنوعة.رحلات سياحية بدون تأشيرة بين روسيا وإيرانقالت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا وإيران قد تطلقان عملية تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بحلول نهاية العام.وأوضحت أن هذه المجموعات السياحية ستكون عبارة عن 20 شخصًا، وسيكون من الممكن بدء عمليات السفر قبل نهاية العام الجاري.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

رئيسة وكالة السياحة الروسية تطلب من لافروف منح تأشيرات سياحية لـ52 دوله منها عربية

14:15 GMT 07.09.2022
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سياح يرتدون أقنعة واقية بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا، يلتقطون صورا في موسكو، 1 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أكدت رئيسة وكالة السياحة الفدرالية الروسية "روستوريزم"، زارينا دوغوزوفا، اليوم الأربعاء، أن الوكالة ستعرض على وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إطلاق تأشيرة إلكترونية إلى روسيا لمواطني 52 دولة منها دول عربية، بما في ذلك الدول الأوروبية.
وقالت دوغوزوفا في لقاء مع وكالة "ٍسبوتنيك" على هامش المنتدى الدولي الشرقي: "بالنسبة لأوروبا، يبدو لي أنه كانت هناك مبادرة ممتازة بالنسبة للتأشيرة الإلكترونية. سأقترح على سيرغي لافروف (وزير الخارجية الروسي) إطلاق تأشيرة إلكترونية للقائمة الكاملة للبلدان التي تم التخطيط لمنحها في الأصل. كان هناك 52 دولة، بما في ذلك جميع الدول الأوروبية"
وأشارت دوغوزوفا إلى أنها ستعقد اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي الأسبوع المقبل، حيث ستناقش هذا الأمر، قالت "أعتقد أنه سيكون لدينا اجتماع مثمر وممتع للغاية".

قضاء 16 يوما في روسيا والتمتع بزيارة جميع الأماكن الساحرة بتأشيرة إلكترونية

وكشفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" عن بعض مراحل وآليات منح التأشيرات لمواطني هذه الدول (52 دولة)، حيث يمكن للزوار التقدم بطلب للحصول على مثل هذه التأشيرة للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية والضيوف، ولكن لم يتم إصدارها حتى الآن بسبب الوباء.

ويمكن الحصول على تأشيرة عن طريق الإنترنت بدون مستندات، حيث لا تتطلب العملية أي دعوات أو حجز فندقي.

يستطيع زوار روسيا بمثل هذه التأشيرة دخول روسيا لمرة واحدة في غضون 60 يوما من تاريخ الإصدار، وقضاء 16 يومًا في البلد والتمتع بزيارة المناطق السياحية.
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بعض الدول العربية ضمن القائمة

وتتوقع المؤسسات الروسية أن هذه العملية ستزيد من تدفق السياح من الخارج بنسبة 20٪، كما سيتم إصدار التأشيرة الإلكترونية في غضون 4 أيام، وستبلغ قيمة رسومها 40 دولارا فقط.
ويتمكن الزوار من عبور الحدود الروسية من خلال نقاط تفتيش مجهزة خصيصا تحددها الحكومة، والدخول إلى روسيا والسفر إلى جميع أنحائها والتمتع برؤية مدنها الجميلة وثقافاتها المتنوعة.

وسيتم إصدار التأشيرات الإلكترونية لمواطني الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية الأخرى (باستثناء بريطانيا). بالإضافة إلى دول صربيا ومقدونيا الشمالية ومواطني المملكة العربية السعودية وعمان والكويت والبحرين ومواطني تركيا وإيران والهند والصين واليابان وكوريا الشمالية وإندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة والمكسيك.

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رحلات سياحية بدون تأشيرة بين روسيا وإيران

قالت رئيسة وكالة السياحة الفيدرالية لوكالة "سبوتنيك" إن روسيا وإيران قد تطلقان عملية تبادل سياحي جماعي بدون تأشيرة بحلول نهاية العام.

وقالت دوغوزوفا: "يوجد احتمال كبير، يمكنني القول إنه بحلول نهاية هذا العام سنبدأ رحلات جماعية بدون تأشيرة مع إيران. لقد عملنا مع الصين على نفس المبدأ قبل أن يبدأ الوباء".

وأوضحت أن هذه المجموعات السياحية ستكون عبارة عن 20 شخصًا، وسيكون من الممكن بدء عمليات السفر قبل نهاية العام الجاري.
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