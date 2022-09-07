https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-المجلس-الأوروبي-يفتتح-مقر-بعثة-الاتحاد-في-الدوحة-1067410361.html

رئيس المجلس الأوروبي يفتتح مقر بعثة الاتحاد في الدوحة

رئيس المجلس الأوروبي يفتتح مقر بعثة الاتحاد في الدوحة

افتتح رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، بعثة الاتحاد الأوروبي في قطر التي وُقعت اتفاقية تأسيسها في فبراير/ شباط الماضي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T10:14+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وكتب ميشال، عبر "تويتر" اليوم الأربعاء، "في الدوحة من أجل توطيد العلاقات الممتازة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي وقطر. عملنا المشترك هدفه تعزيز جميع جوانب الشراكة المبرمة بيننا. إمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي والاقتصادي في قلب تعاوننا الثنائي. كلا الطرفين يرحب بافتتاح بعثة الاتحاد الأوروبي في قطر".وفي كلمة ألقاها أمام الحاضرين بعد افتتاح مقر البعثة، قال ميشال، "زيارتي هنا هي إظهار للإرادة السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر، وتحسين العلاقات الجيدة للغاية بالفعل، ورفع مستوى طموحاتنا المشتركة."تأتي الخطوة بعد قرار الدوحة بإنشاء بعثة لدولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي لتعزيز العلاقات القطرية الأوروبية.وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان في فبراير، "إن العلاقات الثنائية تعززت مع قطر عقب التوقيع على ترتيب التعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي ووزارة الخارجية لدولة قطر في عام 2018".وأشار إلى أن قطر شاركت في حوار حقوق الإنسان في نفس العام، وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، كما أنها كانت أول دولة خليجية توقع اتفاقية نقل جوي شاملة مع الاتحاد الأوروبي".ولفت الاتحاد الأوروبي، حينها، إلى أن افتتاح مقر البعثة في قطر يعزز من تواجده في الخليج، "وهي منطقة ذات أهمية رئيسية لحماية وإبراز المصالح الأوروبية".وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر ستكون بعثة دبلوماسية، مسؤولة عن العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين.كما سيكون من أدوار البعثة، تمثيل الاتحاد الأوروبي سياسيًا، كما ستعمل على تطوير العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والبلد المضيف، فضلًا عن تنسيق الأنشطة والتواصل مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.

https://sputnikarabic.ae/20220905/بسبب-أزمة-الطاقة-في-أوروبا-رئيس-المجلس-الأوروبي-يزور-قطر-غدا--1067328879.html

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