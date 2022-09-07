عربي
https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-الوزراء-ميانمار-تستورد-الأسمدة-والوقود-من-روسيا-1067423585.html
رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا
رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا
قال رئيس وزراء ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لشراء الأسمدة والوقود من موسكو، كما أنها مهتمة بالاستثمار... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:43+0000
2022-09-07T11:43+0000
العالم
أخبار ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067411692_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c895b4044ab2ca8cb758e0fc680f0925.jpg
وقال رئيس الوزراء في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "ميانمار تخطط لاستيراد الأسمدة وناقلات الطاقة من روسيا".وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أشجعكم [الشركات الروسية] على الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد ميانما، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية وقطاع الطاقة والسياحة وتطوير ناقلات الطاقة والتخزين".وأشار مين أونغ هلاينغ إلى أنه تم اكتشاف تريليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي في خليج البنغال.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء إنه يمكن استخدام عملات مثل الروبل واليوان والروبية لإنهاء سياسة "التخويف بالدولار" للدول الغربية في عمليات التجارة العالمية، وأضاف أن ميانمار مستعدة لدفع ثمن منتجات النفط الروسية في روبل.
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/07/1067411692_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_571baf0c505f123773b0fc6ad82084d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ميانمار
العالم, أخبار ميانمار

رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا

11:43 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Valeriy Sharifulin/Pool / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس إدارة الدولة ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية اتحاد ميانمار مين أونغ هلين (يسار) في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس إدارة الدولة ورئيس وزراء الحكومة المؤقتة والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية اتحاد ميانمار مين أونغ هلين (يسار) في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي في فلاديفوستوك، روسيا 7 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Valeriy Sharifulin/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس وزراء ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لشراء الأسمدة والوقود من موسكو، كما أنها مهتمة بالاستثمار الروسي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الغاز.
وقال رئيس الوزراء في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "ميانمار تخطط لاستيراد الأسمدة وناقلات الطاقة من روسيا".
وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أشجعكم [الشركات الروسية] على الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد ميانما، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية وقطاع الطاقة والسياحة وتطوير ناقلات الطاقة والتخزين".
وأشار مين أونغ هلاينغ إلى أنه تم اكتشاف تريليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي في خليج البنغال.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء إنه يمكن استخدام عملات مثل الروبل واليوان والروبية لإنهاء سياسة "التخويف بالدولار" للدول الغربية في عمليات التجارة العالمية، وأضاف أن ميانمار مستعدة لدفع ثمن منتجات النفط الروسية في روبل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала