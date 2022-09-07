https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-الوزراء-ميانمار-تستورد-الأسمدة-والوقود-من-روسيا-1067423585.html
رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا
رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا
قال رئيس وزراء ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لشراء الأسمدة والوقود من موسكو، كما أنها مهتمة بالاستثمار... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T11:43+0000
2022-09-07T11:43+0000
2022-09-07T11:43+0000
العالم
أخبار ميانمار
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وقال رئيس الوزراء في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "ميانمار تخطط لاستيراد الأسمدة وناقلات الطاقة من روسيا".وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أشجعكم [الشركات الروسية] على الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد ميانما، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية وقطاع الطاقة والسياحة وتطوير ناقلات الطاقة والتخزين".وأشار مين أونغ هلاينغ إلى أنه تم اكتشاف تريليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي في خليج البنغال.وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء إنه يمكن استخدام عملات مثل الروبل واليوان والروبية لإنهاء سياسة "التخويف بالدولار" للدول الغربية في عمليات التجارة العالمية، وأضاف أن ميانمار مستعدة لدفع ثمن منتجات النفط الروسية في روبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ميانمار
رئيس الوزراء: ميانمار تستورد الأسمدة والوقود من روسيا
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قال رئيس وزراء ميانمار ورئيس مجلس إدارة الدولة مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة لشراء الأسمدة والوقود من موسكو، كما أنها مهتمة بالاستثمار الروسي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الغاز.
وقال رئيس الوزراء في الجلسة الكاملة للمنتدى الاقتصادي الشرقي: "ميانمار تخطط لاستيراد الأسمدة وناقلات الطاقة من روسيا".
وأضاف رئيس الوزراء: "أود أن أشجعكم [الشركات الروسية] على الاستثمار في مختلف قطاعات اقتصاد ميانما، بما في ذلك النفط والغاز والزراعة وتربية الحيوانات وصناعة الأغذية وقطاع الطاقة والسياحة وتطوير ناقلات الطاقة والتخزين".
وأشار مين أونغ هلاينغ إلى أنه تم اكتشاف تريليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي في خليج البنغال.
وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء إنه يمكن استخدام عملات مثل الروبل واليوان والروبية لإنهاء سياسة "التخويف بالدولار" للدول الغربية في عمليات التجارة العالمية، وأضاف أن ميانمار مستعدة لدفع ثمن منتجات النفط الروسية في روبل.