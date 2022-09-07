https://sputnikarabic.ae/20220907/رئيس-موريتانيا-يجري-تعديلا-جزئيا-على-الحكومة-1067408975.html
رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة
رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة
أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:30+0000
2022-09-07T09:30+0000
2022-09-07T09:30+0000
موريتانيا
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وأعاد التعديل إلى الفريق الحكومي، الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف، وزيرا أمينا عامًا لرئاسة الجمهورية، بدلا عن رئيس الوزراء السابق، المهندس يحي ولد أحمد الوقف، الذي تم تكليفه بحقيبة الزراعة، بحسب وكالة "آبا".وتولى آدما بوكار سوكو منصب وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.كما تولى إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وإنيانج مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد أشروقة وزيرا للتجهيز والنقل مع ملف الناطق باسم الحكومة.وشملت التعديلات أيضا تولي محمد ولد أسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20220903/موريتانيا-تكشف-عن-تحقيق-إنجاز-في-حقل-الغاز-المشترك-مع-السنغال-1067248565.html
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موريتانيا
رئيس موريتانيا يجري تعديلا جزئيا على الحكومة
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أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الثلاثاء، تعديلا جزئيا على حكومة الوزير الأول محمد ولد بلال.
وأعاد التعديل إلى الفريق الحكومي، الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف، وزيرا أمينا عامًا لرئاسة الجمهورية، بدلا عن رئيس الوزراء السابق، المهندس يحي ولد أحمد الوقف، الذي تم تكليفه بحقيبة الزراعة، بحسب وكالة
"آبا".
وتولى آدما بوكار سوكو منصب وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمختار أحمد يدالي وزيرا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
كما تولى إبراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتنمية الحيوانية، وإنيانج مامودو وزيرا للتشغيل والتكوين المهني، والناني ولد أشروقة وزيرا للتجهيز والنقل مع ملف الناطق باسم الحكومة.
وشملت التعديلات أيضا تولي محمد ولد أسويدات وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، ولاليا علي كامارا وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة.