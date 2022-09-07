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https://sputnikarabic.ae/20220907/روساتوم-الروسية-تناقش-مع-الصين-والهند-مواقع-جديدة-لبناء-محطات-طاقة-نووية---1067392040.html
"روساتوم" الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات طاقة نووية
"روساتوم" الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات طاقة نووية
قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إن شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات الطاقة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T03:28+0000
2022-09-07T03:28+0000
روساتوم
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فلاديميرفوستوك - سبوتنيك. وقال ليخاتشيف في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نناقش مواقع جديدة ومناطق جديدة".يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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روساتوم
روساتوم

"روساتوم" الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات طاقة نووية

03:28 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورروساتوم
روساتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم الروسية، أليكسي ليخاتشيف، إن شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية تناقش مع الصين والهند مواقع جديدة لبناء محطات الطاقة النووية.
فلاديميرفوستوك - سبوتنيك. وقال ليخاتشيف في المنتدى الاقتصادي الشرقي: "نحن نناقش مواقع جديدة ومناطق جديدة".
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي يقام في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في جزيرة روسكي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
وتعد وكالة "سبوتنيك" للأنباء شريك إعلامي عام للمنتدى.
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