https://sputnikarabic.ae/20220907/روسكوسموس-تحدد-موعدا-لإطلاق-جديد-لأول-مهمة-إلى-القمر-منذ-50-عاما-1067425211.html
"روسكوسموس" تحدد موعدا لإطلاق جديد لأول مهمة إلى القمر منذ 50 عاما
"روسكوسموس" تحدد موعدا لإطلاق جديد لأول مهمة إلى القمر منذ 50 عاما
صرحت شركة "روسكوسموس" الحكومية، بأن إطلاق مركبة "لونا-25" ممكن في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس 2023 بعد إصلاح الأعطاب، التي تم اكتشافها في جهاز قياس السرعة... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:01+0000
2022-09-07T12:01+0000
2022-09-07T12:01+0000
روسيا
مركبة فضائية
روسكوسموس
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وقالت الشركة في بيان: "التنفيذ الناجح لهذه التدابير سيجعل من الممكن ضمان إطلاق المركبة الفضائية "لونا غلوب" في إطلاق "النافذة الفلكية" لعام 2023 (يوليو -أغسطس 2023)".وأضافت الشركة أن الجهاز هذا العام يمكن إطلاقه فقط خلال إطلاق "النافذة الفلكية" من مايو إلى سبتمبر. ومع ذلك، هذا غير ممكن بسبب الصعوبات التقنية المرتبطة بجهاز الشركة المصنعة، والتي، كما تم التأكيد، ليست جزءًا من روسكوسموس.وتابعت: "المشكلة الرئيسية التي تؤثر على جدول التحضير للإطلاق هي عدم امتثال خصائص مقياس سرعة ومدى دوبلر (المطور - Vega Concern) لمتطلبات الاختصاصات".وكتب ستروغوفيتس عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "قرار وكالة الفضاء الأوروبية تعليق التعاون مع روسكوسموس في المشاريع القمرية، بما في ذلك مهمة "لونا -25"، لن يؤثر على توقيت إطلاق المركبة".وأشار ستروغوفيتس إلى أنه كان من المخطط اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية "بايلوت-دي"على المركبة "لونا-25"، ولكن إزالة هذا الجهاز لن تؤثر على أداء مهام المحطة الأوتوماتيكية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20220413/روسكوسموس-وقف-التعاون-بين-وكالة-الفضاء-الأوروبية-وروسيا-لن-يؤثر-على-موعد-إطلاق-محطة-لونا-25-1061165865.html
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روسيا, مركبة فضائية, روسكوسموس
روسيا, مركبة فضائية, روسكوسموس
"روسكوسموس" تحدد موعدا لإطلاق جديد لأول مهمة إلى القمر منذ 50 عاما
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صرحت شركة "روسكوسموس" الحكومية، بأن إطلاق مركبة "لونا-25" ممكن في الفترة بين شهري يوليو وأغسطس 2023 بعد إصلاح الأعطاب، التي تم اكتشافها في جهاز قياس السرعة والمدى.
وقالت الشركة في بيان: "التنفيذ الناجح لهذه التدابير سيجعل من الممكن ضمان إطلاق المركبة الفضائية "لونا غلوب" في إطلاق "النافذة الفلكية" لعام 2023 (يوليو -أغسطس 2023)".
وأضافت الشركة أن الجهاز هذا العام يمكن إطلاقه فقط خلال إطلاق "النافذة الفلكية" من مايو إلى سبتمبر. ومع ذلك، هذا غير ممكن بسبب الصعوبات التقنية المرتبطة بجهاز الشركة المصنعة، والتي، كما تم التأكيد، ليست جزءًا من روسكوسموس.
وتابعت: "المشكلة الرئيسية التي تؤثر على جدول التحضير للإطلاق هي عدم امتثال خصائص مقياس سرعة ومدى دوبلر (المطور - Vega Concern) لمتطلبات الاختصاصات".
هذا وقال دميتري ستروغوفيتس، رئيس الخدمة الصحفية التابعة لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، في وقت سابق: إن تعليق وكالة الفضاء الأوروبية تعاونها مع روسيا بشأن "البرامج القمرية" لن يؤثر على توقيت إطلاق الأجهزة وتنفيذ برنامجها العلمي.
وكتب ستروغوفيتس عبر قناته على "تليغرام"، اليوم الأربعاء: "قرار وكالة الفضاء الأوروبية تعليق التعاون مع روسكوسموس في المشاريع القمرية، بما في ذلك مهمة "لونا -25"، لن يؤثر على توقيت إطلاق المركبة".
وأشار ستروغوفيتس إلى أنه كان من المخطط اختبار كاميرا الملاحة الأوروبية "بايلوت-دي"على المركبة "لونا-25"، ولكن إزالة هذا الجهاز لن تؤثر على أداء مهام المحطة الأوتوماتيكية الروسية.