https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-تطلب-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-الدولي-لبحث-توريد-الأسلحة-الغربية-لأوكرانيا-1067454759.html
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T23:13+0000
2022-09-07T23:13+0000
2022-09-07T23:13+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء، "نقترح غدا مناقشة التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا".ووفقا له، روسيا تود أن ترى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو كمتحدث، وكذلك "ممثلين عن المجتمع المدني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة الأمريكية والغربية التي تم تزويد نظام كييف بها، زادت بشكل كبير من إمكانية تنفيذ القوات الأوكرانية لهجمات على المؤسسات التعليمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.ويواصل نظام كييف القصف المتعمد للمرافق الاجتماعية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الأخرى المحررة من القوميين خلال العملية العسكرية الخاصة، وتتعرض المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات للقصف، فضلا عن المنازل السكنية.
https://sputnikarabic.ae/20220903/الدفاع-الروسية-البنتاغون-يعتزم-نقل-برامج-أسلحة-بيولوجية-غير-مكتملة-من-أوكرانيا-إلى-دول-أخرى-1067231633.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء، "نقترح غدا مناقشة التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا".
ووفقا له، روسيا تود أن ترى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو كمتحدث، وكذلك "ممثلين عن المجتمع المدني".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسلحة الأمريكية والغربية
التي تم تزويد نظام كييف بها، زادت بشكل كبير من إمكانية تنفيذ القوات الأوكرانية لهجمات على المؤسسات التعليمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
ويواصل نظام كييف القصف المتعمد للمرافق الاجتماعية الحيوية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك والمناطق الأخرى المحررة من القوميين خلال العملية العسكرية الخاصة
، وتتعرض المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات للقصف، فضلا عن المنازل السكنية.