https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-تنتقد-تقرير-وكالة-الطاقة-الذرية-لعدم-إدانة-أوكرانيا-أردوغان-يقول-إن-أوروبا-تحصد-ما-زرعته-1067443900.html

روسيا تنتقد تقرير وكالة الطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرانيا... أردوغان يقول إن أوروبا تحصد ما زرعته

روسيا تنتقد تقرير وكالة الطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرانيا... أردوغان يقول إن أوروبا تحصد ما زرعته

روسيا تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرانيا، والوكالة توصي بعمل منطقة نووية آمنة حول محطة زابوروجيه، وأردوغان يهاجم أوروبا ويقول إنها... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T16:06+0000

2022-09-07T16:06+0000

2022-09-07T16:06+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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روسيا تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرنيا ، إردوغان يقول إن أوروبا تحصد ما زرعته بيديها روسيا تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرنيا ، إردوغان يقول إن أوروبا تحصد ما زرعته بيديها

روسيا تنتقد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعدم إدانة أوكرانيا والوكالة توصي بعمل منطقة نووية آمنة حول محطة زابوروجيهدعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة الهجمات الأوكرانية المستمرة على محطة زابوروجيه النووية، موضحًا أن روسيا ترحب بقرار وكالة الطاقة الذرية بشأن وجود ممثلين دائمين لها داخل محطة زابوروجيه ومستعدة للتعاون التام معها.وأشار نيبينزيا إلى أن "روسيا تأسف لعدم الإشارة في تقرير وكالة الطاقة الذرية إلى مصدر قصف محطة زابوروجيه النووية".من جانبها دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الى عمل منطقة نووية آمنة حول محطة زابوروجيه وأكدت استعدادها للدخول في مشاورات فورية بشأن إنشاء هذه المنطقة.وأضاف عبد العزيز أن روسيا حينما رفضت دعوة الأمم المتحدة لنزع السلاح الموجود في محطة زابوروجيه كان لها الحق لأن روسيا تريد أن تحمي هذه المنشأة التي إذا مستها كارثة فستمتد إلى العالم أجمع، وبالتالي الجانب الروسي من حقه رفض تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن حق موسكو أن تلوم الوكالة الأممية كذلك لعدم كشف خطط أوكرانيا التي تريد أن تقلب دول العالم ضد روسيا دون وجه حق مع استمرار العبث في المنطقة من قبل دول أخرى ومن ثم العودة وإلقاء اللوم على روسيا مجددا.أردوغان يهاجم أوروبا ويقول إنها تحصد ما زرعته بيديها ويتوقع شتاء قاسيا على الأوروبيينقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أوروبا ينتظرها شتاء قاسٍ بسبب أزمة الطاق، معتبرا أن وضع الطاقة السيئ في أوروبا هو نتيجة طبيعية لفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا.وأوضح أن أوروبا تجني ثمار ما زرعته باتخاذ إجراءات وقرارات ضد روسيا، والأخيرة استخدمت الأسلحة التي بيدها وأهمها الغاز.وتم تعليق إمدادات الغاز عبر خط أنابيب "التيار الشمالي 1"، في 31 أغسطس/ آب الماضي، للصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز العاملة الوحيدة في محطة الضخ "بورتوفايا"؛ وكان من المتوقع استئناف العمل، صباح يوم 3 سبتمبر/ أيلول الجاري.بعد ذلك أعلنت شركة "غاز بروم" الروسية، توقف الإمدادات إلى أوروبا عبر خط "التيار الشمالي"، لفترة غير محددة، بسبب وجود أعطال؛ وأخطرت شركة "سيمنز" الألمانية المسؤولة عن الصيانة، بضرورة إصلاحها.وأضاف كوك أن أوروبا لم تكن وفية بتعهداتها أبدا لتركيا كما أن تركيا وقفت وتقف في جانب روسيا في الخلاف القائم مع الأوروبيين... وهذا بالطبع سوف يؤثر سلبيا في العلاقات مع أوروبا لكن الآن اهتمام الحكومة التركية بالداخل أكثر من الخارج لاسيما في ظل اتساع المد الخاص بالقوميين.وفد مصر يغادر اجتماع وزراء الخارجية العرب عقب ترؤس المنقوش أعمال الدورةانسحب وفد مصر الرسمي من جلسة افتتاح مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية برئاسة وزير الخارجية سامح شكري، احتجاجا على تولي نجلاء المنقوش وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الحميد الدبيبة رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفا للبنان.وقالت الخارجية المصرية إن الانسحاب جاء تحفظا على تولي المنقوش رئاسة الدورة وهي مسؤولة فى حكومة منتهية ولايتها.من جانبها قالت المنقوش إن ما حدث ليس أزمة بل هو اختلاف في وجهات النظر، كانت هناك وجهة نظر سياسية معينة ووجهة نظر أخرى، واستمرت الدورة برئاسة ليبيا.وأضافت أنها تحترم موقف سامح شكري بمغادرة الاجتماع ولكن لا تتفق معه، معتبرة أن تمثيلها للوفد الليبي في الاجتماع يتفق مع المواثيق الدولية وميثاق الجامعة العربية.وأضاف القويسني أن هذا الموقف سيستتبع ردود فعل بالتأكيد في الساحة الداخلية الليبية ما بين معارض ومستنكر وما بين من يتفهم الموقف المصري الذي خرج بمنتهى الحرص وبطريقة شديدة التحضر، وهناك بيان صدر يشرح الموقف المصري ودواعيه وقد سجلت مصر موقفها بهذا الشكل.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك.

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