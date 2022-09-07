https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-طائرات-محلية-الصنع-تحل-محل-بوينغ-وإيرباص-1067418983.html
روسيا.. طائرات محلية الصنع تحل محل "بوينغ" و"إيرباص"
روسيا.. طائرات محلية الصنع تحل محل "بوينغ" و"إيرباص"
أكد مسؤول روسي ضرورة الاعتماد على طائرات من صنع محلي في نقل المسافرين جوا. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:56+0000
2022-09-07T10:56+0000
2022-09-07T10:56+0000
روسيا
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وقال سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، للصحفيين، إن توريد طائرات جديدة من طراز "بوينغ" و"إيرباص" لروسيا أمر مشكوك فيه. وأكد أن طائرات "بوينغ" و"إيرباص" الموجودة في روسيا ستحل محلها طائرات روسية الصنع.وذكر أن شركة الطيران الرئيسية في روسيا (أيروفلوت) وإدارة صناعة الطائرات الروسية وقعتا اتفاقية نوايا لتسليم 339 طائرة جديدة من صنع روسي من طراز "إم إس-21" و"سوبرجيت" و"تو-214" إلى "أيروفلوت" في الفترة 2023 – 2030.ووصف مدير "روستيخ" طائرة "إم إس-21" التي ستكون طائرة أساسية لشركة "أيروفلوت" بأنها مفخرة صناعة الطائرات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا.. طائرات محلية الصنع تحل محل "بوينغ" و"إيرباص"
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أكد مسؤول روسي ضرورة الاعتماد على طائرات من صنع محلي في نقل المسافرين جوا.
وقال
سيرغي تشيميزوف، مدير عام مؤسسة "روستيخ" التي تدير قطاع التكنولوجيا في روسيا، للصحفيين، إن توريد طائرات جديدة من طراز "بوينغ" و"إيرباص" لروسيا أمر مشكوك فيه. وأكد أن طائرات "بوينغ" و"إيرباص" الموجودة في روسيا ستحل محلها طائرات روسية الصنع.
وذكر أن شركة الطيران الرئيسية في روسيا (أيروفلوت) وإدارة صناعة الطائرات الروسية وقعتا اتفاقية نوايا لتسليم 339 طائرة جديدة من صنع روسي من طراز "إم إس-21" و"سوبرجيت" و"تو-214" إلى "أيروفلوت" في الفترة 2023 – 2030.
ووصف مدير "روستيخ" طائرة "إم إس-21" التي ستكون طائرة أساسية لشركة "أيروفلوت" بأنها مفخرة صناعة الطائرات الروسية.