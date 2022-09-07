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https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والإمارات-مقبلتان-على-إنشاء-خط-نقل-بحري-بالحاويات-في-المحيط-الشمالي-1067392910.html
روسيا والإمارات مقبلتان على إنشاء خط نقل بحري بالحاويات في المحيط الشمالي
روسيا والإمارات مقبلتان على إنشاء خط نقل بحري بالحاويات في المحيط الشمالي
أعلن مسؤول روسي أن بلاده مقبلة على توقيع اتفاقية خاصة بالنقل البحري مع دولة الإمارات العربية المتحدة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T06:02+0000
2022-09-07T06:02+0000
روسيا
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وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، إن روسيا متمثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.وتحدث ليخاتشوف للتلفزيون على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

روسيا والإمارات مقبلتان على إنشاء خط نقل بحري بالحاويات في المحيط الشمالي

06:02 GMT 07.09.2022
© Sputnik . В. Немировскийناقلة الحاويات الروسية "سيفموربوت"
ناقلة الحاويات الروسية سيفموربوت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . В. Немировский
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أعلن مسؤول روسي أن بلاده مقبلة على توقيع اتفاقية خاصة بالنقل البحري مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال أليكسي ليخاتشوف، مدير عام مؤسسة "روساتوم"، عبر شبكة تلفزيون "روسيا 24"، إن روسيا متمثلة بمؤسسة "روساتوم" مقبلة على توقيع اتفاقية مع دولة الإمارات العربية لإنشاء خط دولي للنقل البحري بالحاويات عبر المحيط الشمالي.
وأكد وجود اهتمام دولي بـ"الطريق البحري الشمالي" الذي يمر في المحيط الشمالي. على سبيل المثال تهتم به الصين والهند.
وتحدث ليخاتشوف للتلفزيون على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية.
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