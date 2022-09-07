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https://sputnikarabic.ae/20220907/روسيا-والصين-تعملان-على-مشاريع-استثمارية-بقيمة-160-مليار-دولار-1067391881.html
روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية بقيمة 160 مليار دولار
روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية بقيمة 160 مليار دولار
قال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، جورجي زينوفييف، إن روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 160 مليار... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T02:44+0000
2022-09-07T02:45+0000
روسيا
الصين
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موسكو - سبوتنيك. وقال زينوفييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تشمل محفظة اللجنة الحكومية الدولية المتخصصة المعنية بالتعاون الاستثماري 79 مشروعا تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار دولار".وأضاف: "على عكس الولايات المتحدة، حيث يتم خلق جو من العداء والشك حول الاستثمارات من الصين، ترحب روسيا بالاستثمارات من الصين وتحاول إنشاء نظام موات لها".ولفت زينوفييف إلى أن "العلاقات السياسية الودية بين البلدين توفر ظروفا مستقرة لتعزيز وتوسيع هذا التعاون".وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، وقعت شركة "غازبروم" و"سي إن بي سي"، اتفاقية للتحول إلى مدفوعات إمدادات الغاز إلى الصين بالروبل واليوان، والتي، وفقا لرئيس الشركة الروسية أليكسي ميلر، ستبسط التسويات وتعطي زخما لتنمية اقتصادات كلا البلدين".
https://sputnikarabic.ae/20220906/خبير-انتقال-روسيا-والصين-لمدفوعات-الغاز-بالعملات-الوطنية-سيدفع-صناعات-أخرى-للقيام-بذلك-1067388952.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية بقيمة 160 مليار دولار

02:44 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 02:45 GMT 07.09.2022)
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لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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قال مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية، جورجي زينوفييف، إن روسيا والصين تعملان على مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 160 مليار دولار.
موسكو - سبوتنيك. وقال زينوفييف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تشمل محفظة اللجنة الحكومية الدولية المتخصصة المعنية بالتعاون الاستثماري 79 مشروعا تبلغ قيمتها حوالي 160 مليار دولار".
الروبل واليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2022
خبير: انتقال روسيا والصين لمدفوعات الغاز بالعملات الوطنية سيدفع صناعات أخرى للقيام بذلك
أمس, 20:38 GMT
وأضاف: "على عكس الولايات المتحدة، حيث يتم خلق جو من العداء والشك حول الاستثمارات من الصين، ترحب روسيا بالاستثمارات من الصين وتحاول إنشاء نظام موات لها".
ولفت زينوفييف إلى أن "العلاقات السياسية الودية بين البلدين توفر ظروفا مستقرة لتعزيز وتوسيع هذا التعاون".
وفي وقت سابق، أمس الثلاثاء، وقعت شركة "غازبروم" و"سي إن بي سي"، اتفاقية للتحول إلى مدفوعات إمدادات الغاز إلى الصين بالروبل واليوان، والتي، وفقا لرئيس الشركة الروسية أليكسي ميلر، ستبسط التسويات وتعطي زخما لتنمية اقتصادات كلا البلدين".
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