https://sputnikarabic.ae/20220907/زعيم-روسيا-الموحدة-يدعو-لإجراء-الاستفاء-في-الأراضي-الأوكرانية-في-4-نوفمبر-1067440224.html

زعيم "روسيا الموحدة" يدعو لإجراء استفتاء في الأراضي الأوكرانية في 4 نوفمبر

زعيم "روسيا الموحدة" يدعو لإجراء استفتاء في الأراضي الأوكرانية في 4 نوفمبر

أكد زعيم حزب روسي رئيسي، أندري تورتشاك، أنه من الصواب إجراء الاستفتاء في دونباس والأراضي المحررة في أوكرانيا في يوم الوحدة الوطنية الموافق لـ4 نوفمبر/تشرين... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T14:58+0000

2022-09-07T14:58+0000

2022-09-07T14:59+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

استفتاء

أخبار أوكرانيا

انضمام

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وقال تورتشاك، اليوم الأربعاء، "من الصواب إجراء استفتاءات في دونباس والأراضي المحررة في 4 نوفمبر".وعلق تورتشاك على نتائج الدراسات الاجتماعية حول جاهزية سكان دونباس والأراضي المحررة للمشاركة في الاستفتاء والانضمام إلى روسيا، قائلا: "علم الاجتماع هذا يؤكد فقط ما هو واضح. روسيا الموحدة تعمل في هذه المناطق منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة. نتواصل مع الناس هناك كل يوم ونسمع ما يقولونه ونرى مزاجهم. لقد كانوا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة ... لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك "ستعود دونيتسك ولوغانسك والعديد من المدن الروسية الأخرى أخيرا إلى مينائها الأصلي. وسيستعيد العالم الروسي، المقسم الآن بحدود شكلية، وحدته الكاملة".هذا وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن لدى السكان في منطقة دونباس رغبة عارمة بالعيش في روسيا.وقال دينيس بوشيلين في كلمة له أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية "المعارف" الروسية في مدينة لوغانسك، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انضمام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك إلى روسيا، إن هذا الاستفتاء يحقق رغبة سكان دونباس.

https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-جمهورية-دونيتسك-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-يجسد-رغبة-سكان-دونباس-1067179325.html

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روسيا, استفتاء, أخبار أوكرانيا, انضمام