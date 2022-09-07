https://sputnikarabic.ae/20220907/زعيم-روسيا-الموحدة-يدعو-لإجراء-الاستفاء-في-الأراضي-الأوكرانية-في-4-نوفمبر-1067440224.html
زعيم "روسيا الموحدة" يدعو لإجراء استفتاء في الأراضي الأوكرانية في 4 نوفمبر
زعيم "روسيا الموحدة" يدعو لإجراء استفتاء في الأراضي الأوكرانية في 4 نوفمبر
أكد زعيم حزب روسي رئيسي، أندري تورتشاك، أنه من الصواب إجراء الاستفتاء في دونباس والأراضي المحررة في أوكرانيا في يوم الوحدة الوطنية الموافق لـ4 نوفمبر/تشرين... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:58+0000
2022-09-07T14:58+0000
2022-09-07T14:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
استفتاء
أخبار أوكرانيا
انضمام
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وقال تورتشاك، اليوم الأربعاء، "من الصواب إجراء استفتاءات في دونباس والأراضي المحررة في 4 نوفمبر".وعلق تورتشاك على نتائج الدراسات الاجتماعية حول جاهزية سكان دونباس والأراضي المحررة للمشاركة في الاستفتاء والانضمام إلى روسيا، قائلا: "علم الاجتماع هذا يؤكد فقط ما هو واضح. روسيا الموحدة تعمل في هذه المناطق منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة. نتواصل مع الناس هناك كل يوم ونسمع ما يقولونه ونرى مزاجهم. لقد كانوا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة ... لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك "ستعود دونيتسك ولوغانسك والعديد من المدن الروسية الأخرى أخيرا إلى مينائها الأصلي. وسيستعيد العالم الروسي، المقسم الآن بحدود شكلية، وحدته الكاملة".هذا وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن لدى السكان في منطقة دونباس رغبة عارمة بالعيش في روسيا.وقال دينيس بوشيلين في كلمة له أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية "المعارف" الروسية في مدينة لوغانسك، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انضمام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك إلى روسيا، إن هذا الاستفتاء يحقق رغبة سكان دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20220902/رئيس-جمهورية-دونيتسك-استفتاء-الانضمام-إلى-روسيا-يجسد-رغبة-سكان-دونباس-1067179325.html
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روسيا, استفتاء, أخبار أوكرانيا, انضمام
روسيا, استفتاء, أخبار أوكرانيا, انضمام
زعيم "روسيا الموحدة" يدعو لإجراء استفتاء في الأراضي الأوكرانية في 4 نوفمبر
14:58 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
أكد زعيم حزب روسي رئيسي، أندري تورتشاك، أنه من الصواب إجراء الاستفتاء في دونباس والأراضي المحررة في أوكرانيا في يوم الوحدة الوطنية الموافق لـ4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال تورتشاك، اليوم الأربعاء، "من الصواب إجراء استفتاءات في دونباس والأراضي المحررة في 4 نوفمبر".
وأشار إلى أن "يوم الوحدة الوطنية هو تاريخ تاريخي يوحد الجميع في فضاء العالم الروسي الذي يحلم به سكان دونباس والأراضي المحررة. سيكون من الصواب والرمزية إجراء الاستفتاءات في هذا اليوم".
وعلق تورتشاك على نتائج الدراسات الاجتماعية حول جاهزية سكان دونباس والأراضي المحررة للمشاركة في الاستفتاء والانضمام إلى روسيا، قائلا: "علم الاجتماع هذا يؤكد فقط ما هو واضح. روسيا الموحدة تعمل في هذه المناطق منذ الأيام الأولى للعملية العسكرية الخاصة. نتواصل مع الناس هناك كل يوم ونسمع ما يقولونه ونرى مزاجهم. لقد كانوا مستعدين لذلك منذ فترة طويلة ... لا يمكن أن يكون هناك شك في ذلك "ستعود دونيتسك ولوغانسك والعديد من المدن الروسية الأخرى أخيرا إلى مينائها الأصلي. وسيستعيد العالم الروسي، المقسم الآن بحدود شكلية، وحدته الكاملة".
هذا وأكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية أن لدى السكان في منطقة دونباس رغبة عارمة بالعيش في روسيا.
وقال
دينيس بوشيلين في كلمة له أمام المشاركين في ندوة نظمتها جمعية "المعارف" الروسية في مدينة لوغانسك، في إشارة إلى الاستفتاء المرتقب على انضمام جمهورية دونيتسك وجمهورية لوغانسك إلى روسيا، إن هذا الاستفتاء يحقق رغبة سكان دونباس.