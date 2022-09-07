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https://sputnikarabic.ae/20220907/سبيربنك-اليوان-قد-يصبح-العملة-الأكثر-تداولا-في-بورصة-موسكو-قريبا-1067425745.html
"سبيربنك": اليوان قد يصبح العملة الأكثر تداولا في بورصة موسكو قريبا
"سبيربنك": اليوان قد يصبح العملة الأكثر تداولا في بورصة موسكو قريبا
قال مسؤول تنفيذي كبير في مصرف "سبيربنك" الروسي اليوم الأربعاء، إن اليوان الصيني قد يصبح "العملة الأولى" في التداول في بورصة موسكو خلال المستقبل القريب. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:24+0000
2022-09-07T12:24+0000
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اقتصاد
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فلاديفوستوك- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمصرف "سبيربنك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.وذكر فيدياخين: "عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، فأنت تدرك أن اليوان قد تفوق بالفعل على اليورو. أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيصبح اليوان العملة الأولى في بورصة موسكو".ولدى سؤاله عن حصة اليوان في التجارة بين روسيا وشركائها، قال المسؤول إنها بلغت 3% العام الماضي، لكن أكبر بنك في روسيا يتوقع أن تتراوح بين 10-12% هذا العام و20% أو أكثر العام المقبل.في نهاية جلسة تداول الثلاثاء، بلغ حجم التداول بالعملة الصينية 41.456 مليار روبل (678 مليون دولار)، مقابل 38.036 مليار (37.7 مليار دولار) يورو و 70.196 مليار دولار.تقام النسخة السابعة من المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وكالة "سبوتنيك" هي شريك إعلامي للمنتدى.
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, اقتصاد

"سبيربنك": اليوان قد يصبح العملة الأكثر تداولا في بورصة موسكو قريبا

12:24 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Alexander Demyanchuk / الانتقال إلى بنك الصورالعملة الصينية اليوان
العملة الصينية اليوان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Alexander Demyanchuk
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قال مسؤول تنفيذي كبير في مصرف "سبيربنك" الروسي اليوم الأربعاء، إن اليوان الصيني قد يصبح "العملة الأولى" في التداول في بورصة موسكو خلال المستقبل القريب.
فلاديفوستوك- سبوتنيك. جاء ذلك على لسان ألكسندر فيدياخين، النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمصرف "سبيربنك" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.
وذكر فيدياخين: "عندما يتعلق الأمر بتداول العملات الأجنبية، فأنت تدرك أن اليوان قد تفوق بالفعل على اليورو. أعتقد أنه في المستقبل القريب، سيصبح اليوان العملة الأولى في بورصة موسكو".
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ولدى سؤاله عن حصة اليوان في التجارة بين روسيا وشركائها، قال المسؤول إنها بلغت 3% العام الماضي، لكن أكبر بنك في روسيا يتوقع أن تتراوح بين 10-12% هذا العام و20% أو أكثر العام المقبل.
في نهاية جلسة تداول الثلاثاء، بلغ حجم التداول بالعملة الصينية 41.456 مليار روبل (678 مليون دولار)، مقابل 38.036 مليار (37.7 مليار دولار) يورو و 70.196 مليار دولار.
تقام النسخة السابعة من المنتدى الاقتصادي الشرقي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر/ أيلول في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. وكالة "سبوتنيك" هي شريك إعلامي للمنتدى.
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