https://sputnikarabic.ae/20220907/سوريا-مصرع-10-معظمهم-نساء-وأطفال-إثر-انهيار-مبنى-سكني-في-حلب-1067451463.html
سوريا... مصرع 10 معظمهم نساء وأطفال إثر انهيار مبنى سكني في حلب
سوريا... مصرع 10 معظمهم نساء وأطفال إثر انهيار مبنى سكني في حلب
أعلنت السلطات السورية، مساء اليوم الأربعاء، مصرع 10 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في أحد أحياء مدينة حلب شمالي البلاد. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T19:42+0000
2022-09-07T19:42+0000
2022-09-07T19:49+0000
أخبار سوريا اليوم
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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، عن قائد الشرطة اللواء ديب ديب أنه تم انتشال جثث ست نساء و3 أطفال ورجل بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.وأضاف أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وانهار بالكامل، فيما بدأت فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب في إجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.من جانبه، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي إن سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية وهو مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار جراء الإرهاب.بدوره، وجه محافظ حلب حسين دياب بإخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
سوريا... مصرع 10 معظمهم نساء وأطفال إثر انهيار مبنى سكني في حلب
19:42 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 07.09.2022) تابعنا عبر
أعلنت السلطات السورية، مساء اليوم الأربعاء، مصرع 10 أشخاص إثر انهيار مبنى سكني في أحد أحياء مدينة حلب شمالي البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية
(سانا)، عن قائد الشرطة اللواء ديب ديب أنه تم انتشال جثث ست نساء و3 أطفال ورجل بينما تم إنقاذ طفل وامرأة من تحت الأنقاض ونقلهما إلى المشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أن البناء مؤلف من خمسة طوابق وانهار بالكامل، فيما بدأت فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب في إجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.
من جانبه، قال رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي إن سبب انهيار البناء عدم وجود أسس هندسية وهو مبنى ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار جراء الإرهاب.
بدوره، وجه محافظ حلب
حسين دياب بإخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع.