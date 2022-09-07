https://sputnikarabic.ae/20220907/شارل-ميشيل-الاتحاد-الأوروبي-يفتتح-بعثة-في-قطر-لتعزيز-العلاقات-في-مجال-الطاقة-1067417959.html
شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي يفتتح بعثة في قطر لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة
شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي يفتتح بعثة في قطر لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة
قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي فتح بعثة في قطر لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T10:32+0000
2022-09-07T10:32+0000
2022-09-07T10:32+0000
العالم
قطر
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وكتب ميشيل على تويتر "في الدوحة لتوطيد العلاقات الممتازة بين الاتحاد الأوروبي وقطر. العمل معا لتعزيز جميع جوانب شراكتنا. إمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي والاقتصادي في صميم تعاوننا".وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي مع قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العال، لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا في محاولة للتخلي عن موارد الطاقة الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.وأدت الأزمة الأوكرانية منذ فبراير/ شباط إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تكشفت في أوروبا خلال العام الماضي. أدت الاضطرابات في العمليات اللوجستية والمالية بسبب الأزمة والعقوبات الغربية ضد روسيا إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.
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العالم, قطر
شارل ميشيل: الاتحاد الأوروبي يفتتح بعثة في قطر لتعزيز العلاقات في مجال الطاقة
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قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي فتح بعثة في قطر لتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة.
وكتب ميشيل على تويتر "في الدوحة لتوطيد العلاقات الممتازة بين الاتحاد الأوروبي وقطر. العمل معا لتعزيز جميع جوانب شراكتنا. إمدادات الطاقة والاستقرار الإقليمي والاقتصادي في صميم تعاوننا".
وتتفاوض دول الاتحاد الأوروبي مع قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العال، لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا في محاولة للتخلي عن موارد الطاقة الروسية بسبب الصراع في أوكرانيا.
وأدت الأزمة الأوكرانية منذ فبراير/ شباط إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تكشفت في أوروبا خلال العام الماضي. أدت الاضطرابات في العمليات اللوجستية والمالية بسبب الأزمة والعقوبات الغربية ضد روسيا إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم ، مما دفع العديد من الحكومات الأوروبية إلى اللجوء إلى إجراءات الطوارئ.