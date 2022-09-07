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https://sputnikarabic.ae/20220907/ظلت-منطقة-عسكرية-مغلقة-منذ-22-عاما-إسرائيل-تفتح-قرية-الغجر-على-حدود-لبنان-أمام-مواطنيها-1067439972.html
ظلت منطقة عسكرية مغلقة منذ 22 عاما.. إسرائيل تفتح قرية الغجر على حدود لبنان أمام مواطنيها
ظلت منطقة عسكرية مغلقة منذ 22 عاما.. إسرائيل تفتح قرية الغجر على حدود لبنان أمام مواطنيها
أعلنت إسرائيل فتح قرية الغجر التي يقع نصفها في الأراضي اللبنانية أمام مواطنيها بعد اعتبارها على مدى 22 عاما منطقة عسكرية مغلقة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T14:54+0000
2022-09-07T14:54+0000
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وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، سُمح بدخول قرية الغجر العَلوية الواقعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل دون قيود.تم تعريف القرية المقسمة، التي يقع الجزء الشمالي منها في الأراضي اللبنانية، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 على أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولكن الآن سيكون من الممكن دخول الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من القرية دون قيود "بهدف السماح من بين أمور أخرى، بالحياة الطبيعية للسكان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تنشيط السياحة"، وفق قناة "كان".في عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تمر عبر القرية. جميع سكان القرية يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن نصفهم يعيشون في لبنان ونصفهم في إسرائيل..في أعقاب القرار في عام 2000، تم وضع حاجز على مدخل القرية ولم يُسمح إلا للسكان بالدخول إليها.وقالت القناة إنه الآن بات بإمكان الإسرائيليين زيارة قرية الغجر بالتنسيق المسبق مع الجيش وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع.وأضافت أن قرار قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بفتح القرية للجميع هو جزء من محاولة لتشجيع السياحة هناك.
https://sputnikarabic.ae/20210709/الجيش-الإسرائيلي-يطلق-قنابل-ضوئية-قرب-قرية-الغجر-على-حدود-لبنان-فيديو-1049523805.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

ظلت منطقة عسكرية مغلقة منذ 22 عاما.. إسرائيل تفتح قرية الغجر على حدود لبنان أمام مواطنيها

14:54 GMT 07.09.2022
© EYAL WARSHAVSKYجندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في عام 2000
جندي إسرائيلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية في عام 2000 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© EYAL WARSHAVSKY
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أعلنت إسرائيل فتح قرية الغجر التي يقع نصفها في الأراضي اللبنانية أمام مواطنيها بعد اعتبارها على مدى 22 عاما منطقة عسكرية مغلقة.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنه اعتبارا من صباح اليوم الأربعاء، سُمح بدخول قرية الغجر العَلوية الواقعة على الحدود بين لبنان وإسرائيل دون قيود.
تم تعريف القرية المقسمة، التي يقع الجزء الشمالي منها في الأراضي اللبنانية، منذ الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000 على أنها منطقة عسكرية مغلقة، ولكن الآن سيكون من الممكن دخول الجزء الذي تسيطر عليه إسرائيل من القرية دون قيود "بهدف السماح من بين أمور أخرى، بالحياة الطبيعية للسكان، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية من خلال تنشيط السياحة"، وفق قناة "كان".
في عام 2000، عندما انسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، أعلنت الأمم المتحدة أن الحدود الدولية بين البلدين تمر عبر القرية. جميع سكان القرية يحملون الجنسية الإسرائيلية، لكن نصفهم يعيشون في لبنان ونصفهم في إسرائيل..
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في أعقاب القرار في عام 2000، تم وضع حاجز على مدخل القرية ولم يُسمح إلا للسكان بالدخول إليها.
وقالت القناة إنه الآن بات بإمكان الإسرائيليين زيارة قرية الغجر بالتنسيق المسبق مع الجيش وخاصة في عطلات نهاية الأسبوع.
وأضافت أن قرار قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام بفتح القرية للجميع هو جزء من محاولة لتشجيع السياحة هناك.
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