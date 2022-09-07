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عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما
عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما
تراجعت عملة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 13 عاما. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:12+0000
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اقتصاد
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وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي، إلى ما دون 1.380 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية للمرة الأولى منذ أبريل 2009، بحسب وكالة "ومع".وتم تداول الوون الكوري عند 1.383 للدولار الواحد بانخفاض 11.30 وون عن إغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع حاد في فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية.وتسبب اتساع العجز التجاري لكوريا الجنوبية، في ضغط تنازلي على العملة حيث انخفض الوون بأكثر من 13 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام 2022.يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا تجاريا قياسيا بلغ 9.47 مليارات دولار في غشت الماضي، للشهر الخامس على التوالي وسط ارتفاع في تكاليف الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220809/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-خلاط-عملات-مشفرة-ساعد-كوريا-الشمالية-وغسل-أكثر-من-7-مليارات-دولار-1066201129.html
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اقتصاد
اقتصاد

عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما

09:12 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damourالشاب السوري همام عبد الرحمن أصغر باحث وجامع عملات عربي، سوريا 2 فبراير 2021
الشاب السوري همام عبد الرحمن أصغر باحث وجامع عملات عربي، سوريا 2 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Mohammad Damour
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تراجعت عملة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 13 عاما.
وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي، إلى ما دون 1.380 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية للمرة الأولى منذ أبريل 2009، بحسب وكالة "ومع".
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2022
أمريكا تفرض عقوبات على "خلاط عملات مشفرة" ساعد كوريا الشمالية وغسل أكثر من 7 مليارات دولار
9 أغسطس, 10:52 GMT
وتم تداول الوون الكوري عند 1.383 للدولار الواحد بانخفاض 11.30 وون عن إغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع حاد في فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية.
وتسبب اتساع العجز التجاري لكوريا الجنوبية، في ضغط تنازلي على العملة حيث انخفض الوون بأكثر من 13 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام 2022.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا تجاريا قياسيا بلغ 9.47 مليارات دولار في غشت الماضي، للشهر الخامس على التوالي وسط ارتفاع في تكاليف الطاقة.
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