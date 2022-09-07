https://sputnikarabic.ae/20220907/عملة-كوريا-الجنوبية-تتراجع-لأدنى-مستوى-منذ-أكثر-من-13-عاما-1067407790.html
عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما
عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما
تراجعت عملة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 13 عاما. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T09:12+0000
2022-09-07T09:12+0000
2022-09-07T09:12+0000
اقتصاد
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وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي، إلى ما دون 1.380 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية للمرة الأولى منذ أبريل 2009، بحسب وكالة "ومع".وتم تداول الوون الكوري عند 1.383 للدولار الواحد بانخفاض 11.30 وون عن إغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع حاد في فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية.وتسبب اتساع العجز التجاري لكوريا الجنوبية، في ضغط تنازلي على العملة حيث انخفض الوون بأكثر من 13 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام 2022.يشار إلى أن كوريا الجنوبية سجلت عجزا تجاريا قياسيا بلغ 9.47 مليارات دولار في غشت الماضي، للشهر الخامس على التوالي وسط ارتفاع في تكاليف الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220809/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-خلاط-عملات-مشفرة-ساعد-كوريا-الشمالية-وغسل-أكثر-من-7-مليارات-دولار-1066201129.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
عملة كوريا الجنوبية تتراجع لأدنى مستوى منذ أكثر من 13 عاما
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تراجعت عملة كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 13 عاما.
وهبطت قيمة الوون الكوري الجنوبي، إلى ما دون 1.380 أمام الدولار الأمريكي خلال التعاملات الصباحية للمرة الأولى منذ أبريل 2009، بحسب وكالة "ومع".
وتم تداول الوون الكوري عند 1.383 للدولار الواحد بانخفاض 11.30 وون عن إغلاق الجلسة السابقة، مع تراجع حاد في فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية.
وتسبب اتساع العجز التجاري لكوريا الجنوبية، في ضغط تنازلي على العملة حيث انخفض الوون بأكثر من 13 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام 2022.
يشار إلى أن كوريا الجنوبية
سجلت عجزا تجاريا قياسيا بلغ 9.47 مليارات دولار في غشت الماضي، للشهر الخامس على التوالي وسط ارتفاع في تكاليف الطاقة.