https://sputnikarabic.ae/20220907/فوستوك-2022-تختتم-مناوراتها-العسكرية-بمنطقة-بريمورسكيفيديو-1067425471.html
"فوستوك 2022" تختتم مناوراتها العسكرية بمنطقة بريمورسكي...فيديو
"فوستوك 2022" تختتم مناوراتها العسكرية بمنطقة بريمورسكي...فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اختتام مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، وذلك في منطقة بريمورسكي الروسية بساحة تدريب سيرغيفسكي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T12:17+0000
2022-09-07T12:17+0000
2022-09-07T12:17+0000
روسيا
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ونشر موقع وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا، جاء فيه: "أقيم الحفل الختامي لمناورات فوستوك 2022 بمشاركة القيادة الاستراتيجية، حيث تم تكريم الأفراد العسكريين الذين تميزوا في أداء مهام التدريب القتالي".وأضاف البيان: " ألقى العقيد يونسبك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي كلمة أمام المشاركين في المناورات أكد على إنهاء التدريبات الاستراتيجية المشتركة فوستوك -2022، حيث أظهر أفراد الوحدات مهارات قتالية عالية".وقال يفكوروف بهذا الصدد: "لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم وما يجب أن نسعى إليه من أجل الغد وضمان الأمن العسكري لدولنا بشكل موثوق"، معتبرا أن أهداف التمرين قد تحققت بالكامل".كما توجه إلى الأفراد ممثلي الإدارات العسكرية للدول بالشكر والتقدير على المشاركة في التدريبات من بينها الجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وطاجيكستان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"فوستوك 2022" تختتم مناوراتها العسكرية بمنطقة بريمورسكي...فيديو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن اختتام مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، وذلك في منطقة بريمورسكي الروسية بساحة تدريب سيرغيفسكي.
ونشر موقع وزارة الدفاع الروسية بيانا رسميا، جاء فيه: "أقيم الحفل الختامي لمناورات فوستوك 2022 بمشاركة القيادة الاستراتيجية، حيث تم تكريم الأفراد العسكريين الذين تميزوا في أداء مهام التدريب القتالي".
وأضاف البيان: " ألقى العقيد يونسبك يفكوروف، نائب وزير الدفاع الروسي كلمة أمام المشاركين في المناورات أكد على إنهاء التدريبات الاستراتيجية المشتركة فوستوك -2022
، حيث أظهر أفراد الوحدات مهارات قتالية عالية".
وقال يفكوروف بهذا الصدد: "لدينا فهم واضح لما يتعين علينا القيام به اليوم وما يجب أن نسعى إليه من أجل الغد وضمان الأمن العسكري لدولنا بشكل موثوق"، معتبرا أن أهداف التمرين قد تحققت بالكامل".
كما توجه إلى الأفراد ممثلي الإدارات العسكرية للدول بالشكر والتقدير على المشاركة في التدريبات من بينها الجزائر وأرمينيا وبيلاروسيا والهند وقيرغيزستان والصين ومنغوليا وطاجيكستان.