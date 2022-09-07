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https://sputnikarabic.ae/20220907/قديروف-يعلن-إرسال-مقاتلين-من-وحدات-النخبة-إلى-دونباس-1067450480.html
قديروف يعلن إرسال مقاتلين من وحدات النخبة إلى دونباس
قديروف يعلن إرسال مقاتلين من وحدات النخبة إلى دونباس
أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين شيشانيين من وحدات النخبة - فوج "الشمال" وكتيبة "الجنوب"- توجهوا إلى منطقة العمليات الخاصة في... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T18:52+0000
2022-09-07T18:52+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية الشيشان
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غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، في قناته على "تلغرام": "إن أفضل أبناء الشعب الشيشاني، جنود وحدتين خاصتين من النخبة؛ فوج الشمال الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف، وكتيبة الجنوب التابعة لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية (روسغفارديا) توجهوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس. للقيام بالمهام التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وأضاف أنه من بين المقاتلين وأصحاب القبعات الكستنائية،، بالنسبة للكثيرين "هذه ليست أبداً المرة الأولى التي يتوجهون فيها إلى دونباس".وتابع قديروف أن "المهام تبقى كما هي: تحييد النازيين الأوكرانيين وحماية السكان المدنيين في دونباس وتقديم المساعدة".
https://sputnikarabic.ae/20220903/قديروف-يعلن-تشكيل-فوج-عسكري-جديد-1067229314.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية الشيشان
روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية الشيشان

قديروف يعلن إرسال مقاتلين من وحدات النخبة إلى دونباس

18:52 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy / الانتقال إلى بنك الصورعناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك
عناصر من كتيبة الشرطة العسكرية الشيشانية الخاصة باسم أحمد حاجي قديروف خلال العملية العسكرية في اتجاه ليسيتشانسك بمقاطعة لوغانسك - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Gennady Dubovoy
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أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، أن مقاتلين شيشانيين من وحدات النخبة - فوج "الشمال" وكتيبة "الجنوب"- توجهوا إلى منطقة العمليات الخاصة في دونباس.
غروزني - سبوتنيك. وقال قديروف، في قناته على "تلغرام": "إن أفضل أبناء الشعب الشيشاني، جنود وحدتين خاصتين من النخبة؛ فوج الشمال الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف، وكتيبة الجنوب التابعة لقوات الحرس الوطني لروسيا الاتحادية (روسغفارديا) توجهوا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة في دونباس. للقيام بالمهام التي حددها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
قديروف يعلن تشكيل فوج عسكري جديد
3 سبتمبر, 12:10 GMT
وأضاف أنه من بين المقاتلين وأصحاب القبعات الكستنائية،، بالنسبة للكثيرين "هذه ليست أبداً المرة الأولى التي يتوجهون فيها إلى دونباس".
وتابع قديروف أن "المهام تبقى كما هي: تحييد النازيين الأوكرانيين وحماية السكان المدنيين في دونباس وتقديم المساعدة".
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