https://sputnikarabic.ae/20220907/قصف-أوكراني-على-زابوروجيه-أمام-أعين-المراقبين-الدوليين-1067431099.html

قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين

قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين

نناقش في هذه الحلقة: هجوم أوكراني على محطة زابوروجيه النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تسرب نووي؛ روسيا تقول إنها لن تجدد اتفاق الحبوب إذا لم ترفع... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T13:04+0000

2022-09-07T13:04+0000

2022-09-07T13:04+0000

راديو

بلا قيود

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قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين

أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، أن القصف الأوكراني أدى إلى تسرب زيت الوقود إلى القناة التي تزود محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالمياه.وقال ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب "ريا نوفوستي" في لبنان وسوريا، والمتواجد هناك حاليا: بدورها، قالت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك": بوتين: حبوب أوكرانيا تصل أوروبا بدلا من أفريقيا والشرق الأوسطأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده بذلت قصارى جهدها لتأمين توريد الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة وبأي ثمن، لكن الشحنات بمجملها توجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من أفريقيا والشرق الأوسط، أي سفينتين من أصل 87 بمقدار 60 ألف طن من أصل مليونين، يعني 3% فقط.حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي، لـ"بلا قيود":لماذا تستهدف إسرائيل المطارات السوريةشنت إسرائيل هجمات صاروخية على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، لكن المهبط الرئيسي للمطار تضرر بشدة.ما أدى إلى خروج المطار من الخدمة وتوجيه جميع الرحلات الجوية إلى مطار دمشق.خلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير العسكري، علي مقصود:وعن أسباب استهداف المطارات، أضاف مقصود: التفاصيل في الملف الصوتي...

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نغم كباس https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png

راديو, بلا قيود, аудио