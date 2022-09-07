قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين
قصف أوكراني على زابوروجيه أمام أعين المراقبين الدوليين
نناقش في هذه الحلقة: هجوم أوكراني على محطة زابوروجيه النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من تسرب نووي؛ روسيا تقول إنها لن تجدد اتفاق الحبوب إذا لم ترفع العقوبات عن منتجاتها؛ إسرائيل تلحق أضرارا جسيمة بمطار حلب الدولي في سوريا.
أعلن رئيس إدارة مدينة إنيرغودار، ألكسندر فولغا، أن القصف الأوكراني أدى إلى تسرب زيت الوقود إلى القناة التي تزود محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالمياه.
وقال ميخائيل علاء الدين، مدير مكتب "ريا نوفوستي" في لبنان وسوريا، والمتواجد هناك حاليا:
"إن القصف أدى إلى قطع التيار الكهربائي عن جميع المدينة وكذلك المياه، وأدى إلى أضرار جسيمة في المباني، وعلى مرأى من أعين مراقبين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن رفضا التعليق، أو التحدث للصحافيين، أو التواصل مع سلطات المدينة".
بدورها، قالت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لـ"سبوتنيك":
"هذه المنطقة مكشوفة أمام أعين الجميع بما في ذلك الفضاء، وحسب الأقمار الاصطناعية فإن القوات المسلحة الأوكرانية تنسق إحداثيات القصف مباشرة مع الأمريكيين والبنتاغون وجهات غربية أخرى، هناك تبادل كامل للمعلومات، فكيف يقولون إنهم لا يعلمون من يقصف؟ بالطبع لا يريدون رؤية الحقيقة ولو أنهم يعلمونها".
بوتين: حبوب أوكرانيا تصل أوروبا بدلا من أفريقيا والشرق الأوسط
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده بذلت قصارى جهدها لتأمين توريد الحبوب الأوكرانية للدول الفقيرة وبأي ثمن، لكن الشحنات بمجملها توجهت إلى دول الاتحاد الأوروبي بدلا من أفريقيا والشرق الأوسط، أي سفينتين من أصل 87 بمقدار 60 ألف طن من أصل مليونين، يعني 3% فقط.
حول هذا الموضوع، قال الخبير الاقتصادي اللبناني، إيلي يشوعي، لـ"بلا قيود":
"لبنان لا يستطيع المطالبة بأي شيء من حقوقه للأسف، وهذه الشحنات التي اختفت دليل على أن هناك خلل في تنفيذ الاتفاق من الجانب الأوكراني، وبالطبع سيرسلون الحبوب إلى الاتحاد الأوروبي الذي يدعمهم بالسلاح".
لماذا تستهدف إسرائيل المطارات السورية
شنت إسرائيل هجمات صاروخية على مطار حلب الدولي، والتي تصدت لأغلبها قوات الدفاع الجوي السوري بنجاح، لكن المهبط الرئيسي للمطار تضرر بشدة.ما أدى إلى خروج المطار من الخدمة وتوجيه جميع الرحلات الجوية إلى مطار دمشق.
خلال مداخلة مع "بلا قيود"، قال الخبير العسكري، علي مقصود:
"لدينا خطة استراتيجية لمواجهة الكيان الصهيوني، ولن نكتفي بردعها، بل ستكون المعركة الحاسمة، ولدينا القدرة على ضرب المطارات والمراكز الحيوية في إسرائيل، ونمتنع حتى الآن عن البدء بهذه الحرب، لأن ما يحدث في العالم مرتبط ببعضه، إضافة إلى وجود مجموعات مسلحة تنتظر حدوث هذا الاشتباك بفارغ الصبر لتشن هجمات كمحاولة لاستعادة الأراضي التي حررها الجيش السوري".
وعن أسباب استهداف المطارات، أضاف مقصود:
"لأنها تشكل منافذ سوريا وشرايينها، ولمنع ارتباطها بمحيطها الخارجي، واستقدام كل متطلبات إعادة الإعمار، وفرض المزيد من التضييق على الشعب السوري، وثانيا للرد على المقاومة الشعبية التي تستهدف قواعد الاحتلال الأمريكي، والقصف الروسي الإيراني للتنف".
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