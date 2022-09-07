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قطر توافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
قطر توافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري
وافقت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار أميري بإنشاء "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري". 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T18:32+0000
2022-09-07T18:34+0000
العالم العربي
قطر
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وذكرت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والذي يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري في البلاد.وتهدف الهيئة القطرية الجديدة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، ومن مهامها العمل على تنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.وتعمل الهيئة القطرية الجديدة على جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في البلاد، من أجل أن تصبح الهيئة مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة بشأن قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
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العالم العربي, قطر
العالم العربي, قطر

قطر توافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري

18:32 GMT 07.09.2022 (تم التحديث: 18:34 GMT 07.09.2022)
© AP Photo / Kamran Jebreiliالدوحة، قطر
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AP Photo / Kamran Jebreili
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وافقت السلطات القطرية، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار أميري بإنشاء "الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري".
وذكرت صحيفة "الشرق"، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري والذي يأتي في سياق تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري في البلاد.
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وتهدف الهيئة القطرية الجديدة إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، ومن مهامها العمل على تنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وفق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.
وتعمل الهيئة القطرية الجديدة على جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في البلاد، من أجل أن تصبح الهيئة مصدرا رئيسيا للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة بشأن قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.
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