عربي
أوليانوف: خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيعون القول بصوت عال إن كييف قصفت محطة زابوروجيه
https://sputnikarabic.ae/20220907/كوريا-الجنوبية-تقدم-خطتها-الرسمية-لاستضافة-إكسبو-2030-1067445743.html
كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"
كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"
تواصل كوريا الجنوبية سعيها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، التي كان آخرها تقديم الخطة الرسمية لاستضافة الحدث العالمي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:46+0000
2022-09-07T16:46+0000
العالم
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102314/67/1023146784_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b24af6a6bd7ecb45655b357e8f6383a6.jpg
وتقدمت سيئول، اليوم الأربعاء، بخطتها الخاصة بالاستضافة للأمانة العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتسعى كوريا الجنوبية لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تضمنت ﻧﻘﺎط تميز المدينة وتوضيح مدى قدرتها على استضافة المعرض العالمي.وحملت الخطة شعار للمعرض بعنوان "لنتقدم إلى مستقبل أكثر إشراقا مع شعوب العالم عبر التحول العظيم".وقالت الوكالة في وقت سابق، إنه سيتم تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات لي جيه-يونغ، في منصب مبعوث رئاسي ضمن لحملة سيئول من أجل استضافة "إكسبو 2030".يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220901/كوريا-الجنوبية-تعين-مبعوثا-رئاسيا-جديدا-لدعم-استضافتها-لـ-إكسبو-2030-1067121117.html
https://sputnikarabic.ae/20220112/سيئول-الرئيس-مون-يستغل-زيارته-إلى-دول-الشرق-الأوسط-لتوسيع-الأعمال-التجارية-للشركات-الكورية-1055450820.html
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102314/67/1023146784_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_8a00250ca85419e0d6d3fd0287fedc7b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"

16:46 GMT 07.09.2022
© flickr.com / Studio Keiبوسان كوريا الجنوبية
بوسان كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© flickr.com / Studio Kei
تابعنا عبرTelegram
تواصل كوريا الجنوبية سعيها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، التي كان آخرها تقديم الخطة الرسمية لاستضافة الحدث العالمي.
وتقدمت سيئول، اليوم الأربعاء، بخطتها الخاصة بالاستضافة للأمانة العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
نموذج لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في جناح روتيك (Rotek) في معرض إنوبروم-2022، في مركز لإقامة المعارض يكاترينبورغ-إكسبو، 6 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2022
كوريا الجنوبية تعين مبعوثا رئاسيا جديدا لدعم استضافتها لـ"إكسبو 2030"
1 سبتمبر, 06:49 GMT
وتسعى كوريا الجنوبية لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تضمنت ﻧﻘﺎط تميز المدينة وتوضيح مدى قدرتها على استضافة المعرض العالمي.
وحملت الخطة شعار للمعرض بعنوان "لنتقدم إلى مستقبل أكثر إشراقا مع شعوب العالم عبر التحول العظيم".
محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2022
سيئول: الرئيس مون يستغل زيارته إلى دول الشرق الأوسط لتوسيع الأعمال التجارية للشركات الكورية
12 يناير, 13:35 GMT
وقالت الوكالة في وقت سابق، إنه سيتم تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات لي جيه-يونغ، في منصب مبعوث رئاسي ضمن لحملة سيئول من أجل استضافة "إكسبو 2030".
يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:26 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала