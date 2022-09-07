https://sputnikarabic.ae/20220907/كوريا-الجنوبية-تقدم-خطتها-الرسمية-لاستضافة-إكسبو-2030-1067445743.html
كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"
كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"
تواصل كوريا الجنوبية سعيها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، التي كان آخرها تقديم الخطة الرسمية لاستضافة الحدث العالمي. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:46+0000
2022-09-07T16:46+0000
2022-09-07T16:46+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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وتقدمت سيئول، اليوم الأربعاء، بخطتها الخاصة بالاستضافة للأمانة العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وتسعى كوريا الجنوبية لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تضمنت ﻧﻘﺎط تميز المدينة وتوضيح مدى قدرتها على استضافة المعرض العالمي.وحملت الخطة شعار للمعرض بعنوان "لنتقدم إلى مستقبل أكثر إشراقا مع شعوب العالم عبر التحول العظيم".وقالت الوكالة في وقت سابق، إنه سيتم تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات لي جيه-يونغ، في منصب مبعوث رئاسي ضمن لحملة سيئول من أجل استضافة "إكسبو 2030".يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
https://sputnikarabic.ae/20220901/كوريا-الجنوبية-تعين-مبعوثا-رئاسيا-جديدا-لدعم-استضافتها-لـ-إكسبو-2030-1067121117.html
https://sputnikarabic.ae/20220112/سيئول-الرئيس-مون-يستغل-زيارته-إلى-دول-الشرق-الأوسط-لتوسيع-الأعمال-التجارية-للشركات-الكورية-1055450820.html
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العالم, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تقدم خطتها الرسمية لاستضافة "إكسبو 2030"
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تواصل كوريا الجنوبية سعيها لاستضافة معرض "إكسبو 2030"، التي كان آخرها تقديم الخطة الرسمية لاستضافة الحدث العالمي.
وتقدمت سيئول، اليوم الأربعاء، بخطتها الخاصة بالاستضافة للأمانة العامة للمكتب الدولي للمعارض في باريس، حسبما ذكرت
وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وتسعى كوريا الجنوبية لاستضافة "إكسبو 2030" في مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية.
ولفتت الوكالة إلى أن الخطة تضمنت ﻧﻘﺎط تميز المدينة
وتوضيح مدى قدرتها على استضافة المعرض العالمي.
وحملت الخطة شعار للمعرض بعنوان "لنتقدم إلى مستقبل أكثر إشراقا مع شعوب العالم عبر التحول العظيم".
وقالت الوكالة في وقت سابق، إنه سيتم تعيين نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سامسونغ" للإلكترونيات لي جيه-يونغ، في منصب مبعوث رئاسي ضمن لحملة سيئول
من أجل استضافة "إكسبو 2030".
يذكر أن هناك 3 دول تتنافس لاستضافة المعرض
العالمي، هي كوريا الجنوبية والسعودية وإيطاليا، ومن المقرر أن يتم إعلان نتائج المنافسة والدولة الفائزة بالاستضافة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.