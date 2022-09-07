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https://sputnikarabic.ae/20220907/كوريا-الجنوبية-لحظة-إنقاذ-شخصين-في-موقف-سيارات-غمرته-المياه-فيديو-1067444480.html
كوريا الجنوبية... لحظة إنقاذ شخصين في موقف سيارات غمرته المياه... فيديو
كوريا الجنوبية... لحظة إنقاذ شخصين في موقف سيارات غمرته المياه... فيديو
تمكنت فرق الإنقاذ في كوريا الجنوبية من انتشال شخصين على قيد الحياة بعدما بقيا عالقين داخل موقف سيارات تغمره المياه تحت الأرض لمدة 12 ساعة. 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T16:23+0000
2022-09-07T16:23+0000
العالم
كوريا الجنوبية
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ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية الإنقاذ التي جرت داخل موقف السيارات ولحظة إنقاذ الشخصين.وذكرت الشبكة أن المكان الذي تم إنقاذ الشخصين منه شهد غرق 6 آخرين بعدما غمرته مياه الفيضانات التي تسبب فيها إعصار "هينامنور"، الذي ضرب البلاد.وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الإعصار ضرب البلاد وتسبب في قتلى ومفقودين، بينما تقدر أعداد من تم إخلاؤهم من منازلهم بسبب الإعصار بنحو 3 آلاف شخص.كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.
https://sputnikarabic.ae/20220810/مياه-الفيضانات-تحاصر-100-شخص-بعد-غمرها-جسرا-في-كوريا-الجنوبية-1066264583.html
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العالم, كوريا الجنوبية
العالم, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية... لحظة إنقاذ شخصين في موقف سيارات غمرته المياه... فيديو

16:23 GMT 07.09.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace تداعيات إعصار هينامنور في بوسان، كوريا الجنوبية 6 سبتمبر 2022
 تداعيات إعصار هينامنور في بوسان، كوريا الجنوبية 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© AFP 2022 / Anthony Wallace
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تمكنت فرق الإنقاذ في كوريا الجنوبية من انتشال شخصين على قيد الحياة بعدما بقيا عالقين داخل موقف سيارات تغمره المياه تحت الأرض لمدة 12 ساعة.
ونشرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو يرصد جانبا من عملية الإنقاذ التي جرت داخل موقف السيارات ولحظة إنقاذ الشخصين.
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10 أغسطس, 14:30 GMT
وذكرت الشبكة أن المكان الذي تم إنقاذ الشخصين منه شهد غرق 6 آخرين بعدما غمرته مياه الفيضانات التي تسبب فيها إعصار "هينامنور"، الذي ضرب البلاد.
وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، إن الإعصار ضرب البلاد وتسبب في قتلى ومفقودين، بينما تقدر أعداد من تم إخلاؤهم من منازلهم بسبب الإعصار بنحو 3 آلاف شخص.
كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار عن عشرات الآلاف من المنازل وإلغاء مئات الرحلات الجوية.
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