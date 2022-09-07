https://sputnikarabic.ae/20220907/لحظة-انسحاب-الوفد-المصري-من-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-فيديو-1067400470.html

لحظة انسحاب الوفد المصري من اجتماع وزراء الخارجية العرب... فيديو

لحظة انسحاب الوفد المصري من اجتماع وزراء الخارجية العرب... فيديو

انتشر في الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة انسحاب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية سامح شكري من اجتماع وزراء الخارجية العرب... 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T07:36+0000

2022-09-07T07:36+0000

2022-09-07T07:36+0000

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وانسحب الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، سامح شكري، أمس، من جلسة الاجتماع العادي لوزراء الخارجية العرب في دورته 158.وأكد الجانب المصري أن الانسحاب "جاء بسبب تولي السيدة نجلاء المنقوش الممثلة لحكومة منتهية ولايتها، رئاسة أعمال مجلس وزراء الخارجية العرب"، وفقاً لما صرح به الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما منتهية ولايتها في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان بقيادة فتحي باشاغا.وتدعو مصر إلى الاعتراف بالحكومة التي صادق عليها البرلمان الليبي وتعتبر أن شرعية حكومة الدبيبة منتهية.من جانبها، أشادت الحكومة الليبية، المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، بموقف مصر، وقالت في بيان إن "هذا الموقف أظهر عن احترام للشرعية الوطنية والتزام بخيارات الأجسام المنتخبة ومناصرة لحق الليبيين في استرداد وامتلاك العملية السياسية".بدورها أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، أنها تحترم موقف الوفد المصري، إلا أنها لا تتوافق معه.وقالت المنقوش، في كلمة مباشرة، عقب اجتماعات الجامعة العربية: "نحترم موقف وزير الخارجية سامح شكري، ولكن ليس بالضرورة أن نتوافق معه"، نافية "وجود أزمة بعد انسحاب الوفد المصري، وإنما اختلاف في وجهات النظر'، فيما يتعلق بشرعية حكومة الدبيبة".وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي، في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، والذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.

https://sputnikarabic.ae/20220907/ليبيا-حكومة-باشاغا-تشيد-بموقف-مصر-بعد-انسحابها-من-اجتماع-وزراء-الخارجية-العرب-1067398212.html

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أخبار ليبيا اليوم, مصر, العالم العربي, جامعة الدول العربية