https://sputnikarabic.ae/20220907/ما-المخاطر-التي-تهدد-بقاء-المؤسسة-العسكرية-في-السودان-1067446457.html

ما المخاطر التي تهدد بقاء المؤسسة العسكرية في السودان؟

ما المخاطر التي تهدد بقاء المؤسسة العسكرية في السودان؟

منذ سقوط نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير في 2019، لم يكف القادة العسكريين في السودان عن التحذيرات من المساس بالمؤسسة العسكرية. 07.09.2022, سبوتنيك عربي

2022-09-07T21:00+0000

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2022-09-07T21:00+0000

العالم العربي

أخبار السودان اليوم

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وخلال الاحتفال بأحد المعارك القديمة ضد "الاحتلال" جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان تحذيراته للداخل والخارج، مؤكدا على عدم إمكانية التفريط في مؤسسة الجيش.ما هي المخاوف التي يخشاها البرهان وهو على رأس السلطة والجيش السوداني؟بداية يقول السياسي السوداني، خضر عطا المنان: "يدعي البرهان دائما بأن العسكر أو القوات المسلحة السودانية هي الحامي لهذه الثورة، والشيء المعلوم لدى الجميع، أن المجموعة العسكرية الحاكمة الآن هم اللجنة الأمنية التي شكلها عمر البشير قبل أيام من سقوطه في 11 أبريل/ نيسان 2019".الخوف من المحاسبةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "الشيء الأهم من ذلك أن البرهان ورفاقه في المجموعة العسكرية يحذرو من المساس بالعسكر، لسببين رئيسيين في اعتقادهم، أولهما الخوف من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت لأنه كان جزء من المشاكل التي حدثت في دارفور في العام 2003، بالتالي هم يخشون من مسألة المحاسبة".والشيء الثاني والأهم من ذلك أن الثورة في مجملها وهؤلاء الذين فجروا الثورة يسعون لإقامة دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن العسكر، لذا نادت كل المليونيات والمظاهرات والمواكب التي تخرج بقادتها وتنظيماتها، بأن يعود "العسكر للثكنات"، بحسب قوله.مهام العسكروتابع المنان: "الشعب يطالب العسكر بالعودة للثكنات من أجل القيام بالمهام التي من أجلها أدوا القسم عند تخرجهم من الكلية الحربية، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، لأنهم أصبحوا الآن يمارسون السياسة والتي هى ليست من مهام العسكر وهذا ما يرفضه الشارع والثوار، وكل المجموعات والكيانات التي خلقت هذه الثورة".وأضاف: "ليس هناك من يسعى لتفكيك المؤسسة العسكرية الآن، لكن هناك مخاوف لدى قطاع واسع من الشعب السوداني والمراقبين والمتابعين للشأن السوداني، لأن اتفاق جوبا الذي حدث كان من ضمن البنود التي وردت فيه، أنه لابد من دمج قوات الدعم السريع وقوات الحركات المسلحة التي وقعت اتفاقية سلام دارفور في القوات المسلحة السودانية، ويصبح جيش وطني واحد بعقيدة واحدة، وهذا ما لم يتحقق حتى الآن".رفض شعبيوأشار السياسي السوداني إلى أن مسألة وجود العسكر في في الساحة السياسية أو ممارسة العسكر للسياسة هذا مرفوض من قبل الشارع ومن قبل العديد من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والمنظمات الشعبية وقادة الحراك الشعبي على الأرض، مضيفا: "كل هؤلاء ولجان المقاومة بكل أشكالها ترفض ممارسة العسكر للسياسة، وهو ما يجعل البرهان يشعر بأنه يواجه الشارع وهذا يشكل خطرا كبيرا جدا عليه وعلى رفاقه بشكل عام".وأوضح السياسي السوداني أنه "ليس هناك من يسعى لتفكيك المؤسسة العسكرية وفق رؤية البرهان، ولكن هناك اتجاه قوي لدى الرأي العام كله، ينادي بدمج القوات المسلحة وجعلها جيش واحد، بجانب العودة للثكنات وحماية الحدود والمناطق المتاخمة للدول المجاورة".وتابع: "المخاوف كلها الآن أن يحدث صدام ما بين قوات الدعم السريع بقيادة حمدتي والقوات المسلحة السودانية التي على رأسها الفريق البرهان، لأن الحركات المسلحة بشكل عام وميليشيات حميدتي وغيره"، مضيفا: "الإشكالية الآن هي المناداة بعودة العسكر للثكنات ودمج القوات المسلحة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور وغيره من المناطق، علاوة على القتل اليومي للثوار في كل في كل مسيرة وكل مظاهرة".هيكلة القواتوشدد السياسي السوداني على ضرورة هيكلة القوات المسلحة وإعادة مسار الثورة الذي يعني مسارها الحقيقي، المتمثل في قيام دولة وحكومة مدنية، وفي هذا الإطار نجد عدد كبير من التنظيمات الشعبية والمجتمع المدني وعدد من الأحزاب أيضا، تنادي بعودة حمدوك كرئيس للوزراء، لمواصلة المشوار الذي بدأه في فترته الوجيزة قبل انقلاب 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.الهيكلة والتفكيكمن جانبه يقول الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني الفريق جلال تاور: "جاءت تحذيرات الفريق البرهان من المساس بالمؤسسة العسكرية في احتفال محلي للجيش، وهو حديث سياسي في مجمله، ومسألة تفكيك القوات المسلحة أو ما يسميه بعض السياسيين وخاصة قوى الحرية والتغيير "إعادة هيكلة القوات المسلحة".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "هناك فرق كبير جدا بين إعادة هيكلة القوات المسلحة والحديث عن تفكيك القوات المسلحة، ومن المعروف القوات المسلحة السودانية هي أقدم قوات عسكرية في المنطقة كلها، في شرق أفريقيا وغربها وهي مدربة ومؤهلة منذ قوة دفاع السودان منذ أكثر من 100 عام، فمسألة تفكيكها أو الذهاب بها جملة والمجيء بميليشيات أو قوات غير مدربة لتحل محلها، هذه الفكرة لا تعتبر سديدة، وقد ارتبطت بعض الجيوش بالقادة وعندما سقطوا سقطت جيوشهم بالكامل كما حدث في إثيوبيا".نوايا خاصةوتابع جلال تاور: "لكن الجيش السوداني متماسك وثابت وجيش قائم على نوع من المؤسسية والقانون والتطور، وهذا يعني أن ثبات الجيش واستمراره كمؤسسة كاملة لا تتطلب هذا النوع من التفكيك والإحلال والإبدال"، مضيفا: "هذه فكرة غير سليمة ولا يقوم بها إلا شخص لديه نوايا خاصة، وقد طرحت تلك المسألة في الكثير من وسائل الإعلام وتحدث بهذا الرأي بعض السياسيين، وبعضهم كان له أحقاد قديمة على الجيش، ويتحدثون الآن عن إلغاء أو تبديل الجيش أو تكوين نواة جديدة من الجيش".وأكد الخبير العسكري على أن تلك الفكرة غير سليمة، وأن مخاوف البرهان مشروعة مائة في المائة مهما كانت الانتقادات والتعليقات الموجهة له، لأن أي مؤسسة يمكن أن يكون بها تجاوزات وأخطاء، لا يمكن أن يعطي ذلك مبررا لحلها.واتهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بريطانيا بمحاولة تفكيك الجيش السوداني، مطالبا بمحاسبتها على قتل 18 ألف جندي سوداني خلال معركة كرري، التي جرت في العام 1898.وقال البرهان، خلال احتفال أقيم لإحياء ذكرى المعركة في ضاحية كرري بشمال أم درمان، إن "نفس الادعاءات التي كانت تساق ضد الثورة المهدية التي وقعت المعركة في عهدها توجه اليوم ضد الدولة السودانية".واستنكر البرهان "السكوت عن المطالبة بالقصاص بحق شهداء معركة كرري".وتابع: "ينبغي مطالبة دولة المستعمر بتقديم اعتذار رسمي لأسر الشهداء ولأبناء الشعب السوداني الذين أبادوهم بطريقة مقصودة تحت سمع وبصر كل العالم وقتها".وأبرز أن "نفس من قتلوا السودانيين في معركة كرري هم من يتنادون اليوم بقتل الثورة السودانية، وذلك باستخدام نفس الأساليب القديمة في الدعاية وتغذية الصراعات القبلية والتشكيك في القيادة والتحريض على تفكيك القوات المسلحة".وشدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي على أن "من يريدون تفكيك المؤسسة العسكرية السودانية من خلال تلفيق التهم والشائعات المغرضة لن يفلحوا في ذلك"، مشيرا إلى أن خروجها من السجال السياسي لا يعني أنها ستسمح لأي فئة أن تكرر ما قام به المستعمر من قبل".كما اتهم البرهان جهات لم يسميها بمحاولة إشعال الفتنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، مؤكدا أن القوتين لن توجها سلاحهما ضد بعضها البعض، ومطالبا تلك الجهات بالانخراط في التوافق وتشكيل هياكل الحكم بعيدا عن محاولة إشعال الفتنة بين مكونات المنظومة الأمنية.

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