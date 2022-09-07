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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://sputnikarabic.ae/20220907/مرتزقة-بريطانيون-يعترفون-بتفوق-المدفعية-والعربات-المدرعة-الروسية---1067443573.html
مرتزقة بريطانيون يعترفون بتفوق المدفعية والعربات المدرعة الروسية
مرتزقة بريطانيون يعترفون بتفوق المدفعية والعربات المدرعة الروسية
تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية من حيث القوة النارية والأداء على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في اتجاه خيرسون، الأمر الذي تسبب بتكبد الوحدات الأوكرانية... 07.09.2022, سبوتنيك عربي
2022-09-07T15:54+0000
2022-09-07T15:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
رصد عسكري
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ونقلت "سي إن إن" تصريحات عدد من المرتزقة البريطانيين الذين أشاروا إلى تفوق القوات الروسية من خلال كلماتهم، حيث قال المرتزق البريطاني مارك أيريس البالغ من العمر 48 عامًا، والذي شارك في هجوم مع القوات المسلحة الأوكرانية على خيرسون: إنه في ظل ظروف تفوق القوات المتحالفة، فإن المهمة الرئيسية للقيادة الأوكرانية هي تقليل الخسائر.وأصيب المرتزق البريطاني في ساقه اليسرى في اليوم الثاني بعد بدء الأعمال القتالية، حيث تم إرساله مع أربعة مرتزقة آخرين إلى أوديسا لتلقي العلاج، بحسب الوكالة.تجدر الإشارة إلى أنه، وفقا للجيش الروسي، خلال ستة أيام من القتال في اتجاه نيكولاييف - كريفويروج، فقدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية 74 دبابة و81 مركبة قتال للمشاة و 56 مركبة مدرعة أخرى، بالإضافة إلى 42 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وتم تحييد أكثر من 1290 عسكريا أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220907/صحيفة-بريطانية-تنشر-صورة-لوجه-خائف-من-عيون-الغاز-حريق-على-الخطوط-الأمامية-للبلاد-1067429413.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مرتزقة بريطانيون يعترفون بتفوق المدفعية والعربات المدرعة الروسية

15:54 GMT 07.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدرعات روسية
مدرعات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov
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تتفوق المدرعات والمدفعية الروسية من حيث القوة النارية والأداء على القوات المسلحة الأوكرانية المتمركزة في اتجاه خيرسون، الأمر الذي تسبب بتكبد الوحدات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب خسائر فادحة، اضطروا على خلفيتها للانتقال إلى وضعية الدفاع.
ونقلت "سي إن إن" تصريحات عدد من المرتزقة البريطانيين الذين أشاروا إلى تفوق القوات الروسية من خلال كلماتهم، حيث قال المرتزق البريطاني مارك أيريس البالغ من العمر 48 عامًا، والذي شارك في هجوم مع القوات المسلحة الأوكرانية على خيرسون: إنه في ظل ظروف تفوق القوات المتحالفة، فإن المهمة الرئيسية للقيادة الأوكرانية هي تقليل الخسائر.
وأصيب المرتزق البريطاني في ساقه اليسرى في اليوم الثاني بعد بدء الأعمال القتالية، حيث تم إرساله مع أربعة مرتزقة آخرين إلى أوديسا لتلقي العلاج، بحسب الوكالة.

وقال المرتزق "إنهم يقصفوننا باستمرار بالمدفعية، وهذا يجعل وضعنا أكثر صعوبة. المدفعية والعربات المدرعة التي لديهم تفوق ما لدينا".

بوتوجاز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:47 GMT
تجدر الإشارة إلى أنه، وفقا للجيش الروسي، خلال ستة أيام من القتال في اتجاه نيكولاييف - كريفويروج، فقدت وحدات القوات المسلحة الأوكرانية 74 دبابة و81 مركبة قتال للمشاة و 56 مركبة مدرعة أخرى، بالإضافة إلى 42 شاحنة صغيرة مزودة بمدافع رشاشة وتم تحييد أكثر من 1290 عسكريا أوكرانيا.
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